Michael Bloomberg dona $80 millones de dólares a los demócratas para las elecciones de medio mandato

El empresario multimillonario Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y antiguo aspirante a la presidencia de Estados Unidos, ha destinado cerca de $80 millones de dólares a apoyar a los demócratas en las elecciones de medio mandato del próximo mes, en un esfuerzo por reforzar sus posibilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Las contribuciones, realizadas desde septiembre y algunas todavía en curso, convierten a Bloomberg en uno de los principales donantes demócratas de este ciclo electoral. La cifra fue divulgada el martes por The New York Times y reseñada por el New York Post.

El magnate, de 84 años, concentra sus recursos en candidatos y organizaciones que buscan competir con los republicanos en contiendas legislativas ajustadas. Su objetivo es contribuir a que el Partido Demócrata consiga una mayoría suficiente en la Cámara baja para que Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría demócrata, pueda asumir la presidencia de ese órgano legislativo.

Howard Wolfson, asesor político del empresario, explicó al New York Times que Bloomberg mantiene una orientación pragmática y centrista. “Es un pragmático. Es un centrista”, afirmó.

Wolfson también señaló que todavía no ha tomado una decisión sobre a quién respaldará en las elecciones presidenciales de 2028, aunque anticipó que sería sorprendente que no apoyara a alguien que compartiera su orientación política y perteneciera al ala centrista del Partido Demócrata.

Entre los beneficiarios de sus aportaciones figura el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, demócrata cuyo nombre ha sido mencionado como un posible aspirante presidencial para 2028.

Millones para las disputas por el Congreso

Al menos $50 millones de dólares del dinero que Bloomberg ha destinado a la campaña de otoño están dirigidos a las elecciones para la Cámara de Representantes, informó el New York Times.

De esa cantidad, $24 millones corresponden a Everytown for Gun Safety, organización de prevención de la violencia armada que el empresario cofundó, y otros $16 millones al House Majority PAC, un comité político vinculado a los esfuerzos demócratas por conseguir la mayoría legislativa.

Bloomberg prevé invertir otros $10 millones de dólares en contiendas competitivas por escaños de la Cámara baja. Parte de la estrategia consiste en ayudar a los candidatos demócratas a mantener el ritmo de sus rivales republicanos en publicidad y campañas televisivas, una ventaja que puede resultar determinante en distritos donde las diferencias electorales son estrechas.

El monto que planea desembolsar durante esta temporada es comparable con el que gastó en el ciclo electoral de 2018, cuando los demócratas lograron arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes durante la primera presidencia de Donald Trump.

Elon Musk, considerado una de las personas más ricas del mundo, ha destinado cientos de millones de dólares a respaldar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato.

El exalcalde ya conoce los riesgos de comprometer grandes sumas en una contienda electoral. En 2020 gastó alrededor de $1,000 millones de dólares en su fallida campaña para obtener la candidatura presidencial demócrata.

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