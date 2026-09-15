Escándalo en Italia por sospecha de amaño en partido Sassuolo vs. Juventus por gol al minuto 94 con defensa estática

Los fantasmas de la corrupción vuelven a aparecer en la Serie A. Italia vive un nuevo escándalo futbolístico gracias al partido entre Sassuolo y Juventus. Un gol al minuto 90+4 con la defensa bianconera estática causó un revuelo mediático enorme y la sospecha de un supuesto amaño.

En la cuarta jornada de la Serie A, Vasilije Adzik definió con total calma y sin oposición para el 3-2 final. En esa jugada, Laurientié cruzó la pelota para Adzik.

El delantero entró al área sin presión ninguna, se acomodó y definió ante la pasividad del brasileño Douglas Luiz. Vicario no pudo evitar el 3-2.

El video del gol se volvió viral por la actitud de la defensa. Los jugadores de Juventus apenas reaccionaron. La escena levantó sospechas, pero no solo en redes sociales, sino en medios italianos, que hablaron de una acción “de naturaleza extraña”.

Reportes señalan que la justicia italiana y la Serie A podrían abrir una investigación en las próximas horas.

El duelo en el Mapei Stadium tuvo un segundo tiempo de locura. Tras unos primeros 45 minutos,

Sassuolo abrió el marcador al 65’ con un remate de Sebastian Esposito.

Juventus respondió al 82’ con un gol de Edon Zhegrova, que puso el 1-1. La recta final fue un intercambio de golpe por golpe. Kieron Bowie adelantó a los locales al 89’. Zhegrova volvió a aparecer al 90+1 y firmó su doblete para el 2-2.

Todo apuntaba a un empate, pero Sassuolo lanzó un contragolpe lento y sin oposición que terminó en el gol de la polémica.

Cabe recordar que la Juventus ya ha estado envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción del fútbol llamado ‘Calciopoli’.

Se dio en 2006 cuando la justicia descubrió una red de influencias entre directivos, árbitros y quienes designaban las ternas. Todo esto para manipular los partidos de la Serie A.

El caso golpeó a varios clubes, pero el mayor castigo cayó sobre Juventus, que perdió dos títulos y fue enviada a la Serie B. También quedaron implicados Milan, Fiorentina, Lazio y Reggina, aunque con sanciones menores.

El sistema funcionaba a través de llamadas, reuniones y presiones para elegir árbitros “favorables” a ciertos equipos.

Las grabaciones telefónicas revelaron cómo dirigentes buscaban condicionar decisiones arbitrales y designaciones. El escándalo sacudió al país, provocó renuncias, juicios y una crisis de credibilidad en el fútbol italiano de la cual no se ha podido recuperar.



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