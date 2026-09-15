Simeone no tiene “ninguna duda” que Messi debe ganar el Balón de Oro

En la conferencia de prensa previa al partido del Atlético de Madrid ante Osasuna, Diego Simeone fue consultado sobre su favorito para ganar el Balón de Oro y sorprendió al tomar una postura distinta a la de algunos de los principales contendientes.

Según sus declaraciones en conferencia de prensa, el técnico del Atlético de Madrid puso especial atención en el rendimiento mostrado por Lionel Messi en el Mundial y en la capacidad de un futbolista para mantener su nivel a pesar de su edad.

Cuando llegó el momento de elegir, Simeone fue directo y no necesitó demasiado tiempo para responder. Lionel Messi fue el jugador elegido por el entrenador argentino, quien dejó una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la conversación.

“Messi, sin ninguna duda”, afirmó Simeone al ser consultado sobre quién debería ganar el Balón de Oro. Después añadió otro argumento que, para él, resulta fundamental: “Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda. Messi”.

? Simeone: "¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda" pic.twitter.com/Ql3xNVi3lO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2026

El argentino terminó el Mundial como subcampeón, después de perder la final ante España, y además terminó como el segundo máximo goleador del torneo con ocho anotaciones. El primer lugar correspondió a Mbappé, quien consiguió diez goles.

Más allá de los números en el Mundial

A nivel de clubes, Messi también mantiene números destacados con Inter Miami, donde suma 22 goles y 12 asistencias. Esos registros ayudan a explicar por qué Simeone considera que el delantero sigue teniendo argumentos suficientes para competir por el reconocimiento.

Y aunque la competencia es fuerte, para el Cholo, Messi no necesita demasiadas explicaciones para estar por encima del resto.

Messi cuenta con el impacto de su actuación mundialista y sus cifras con Inter Miami. Mbappé puede presumir de haber terminado como el máximo goleador del torneo. Por ahora, la discusión permanece abierta y cada candidato cuenta con diferentes argumentos para convencer a los votantes.

Messi va por otro Balón de Oro: estuvo nominado 17 veces y se quedó con el premio en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Es el máximo ganador de la historia.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 está prevista para el 26 de octubre en Londres, una edición que tendrá un significado especial por trasladarse fuera de París y rendir homenaje a Sir Stanley Matthews, ganador de la primera edición del premio en 1956.

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