Lamine Yamal responde a Kylian Mbappé: “Somos los dos mejores del mundo, pero este año yo merezco el Balón de Oro”

Lamine Yamal no había querido entrar al debate, pero en pocos días algo cambió. La estrella del FC Barcelona respondió a la opinión de Kylian Mbappé cuando dijo que merecía ganar el Balón de Oro.

Yamal encendió la carrera por el Balón de Oro al asegurar que, a pesar de que Mbappé y él son actualmente los dos mejores jugadores del mundo, el premio de la edición de este año en France Football lo merece por encima del galo.

El delantero de 19 años habló con la televisora Movistar en una entrevista que se emitirá esta semana. Sin embargo, los clips de adelanto ya dejaron caer sin rodeos su postulación al premio.

“Se lo daría al mejor jugador del mundo (…) “¿A quién se lo van a dar? Esa es una conversación muy larga en sí misma. Sinceramente, creo que quizá seamos dos los mejores del mundo”, expuso.

“Y creo que este año me lo merezco por lo que he ganado. Para mí, Mbappé y yo somos los mejores del mundo. Lo tengo claro. Todo el que ve los partidos lo sabe”, añadió.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



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Lamine también repasó su actuación en el Mundial 2026 disputado en México, Estados Unidos y Canadá. Su actuación fue bastante discreta a pesar de haber ganado el torneo.

Incluso él mismo confesó no haber estado contento con su rendimiento. Yamal jugó los ocho partidos y anotó un gol. “Después de ganar el Mundial, no estaba contento”, dijo.

“Obviamente llegué al torneo con una lesión, pero eso no tiene nada que ver”, expresó. No obstante, Yamal aseguró que su aporte trascendió estadísticas.

“Hice muchas cosas que la gente no vio. Por ejemplo, creo que es increíble para un entrenador tener un jugador capaz de arrastrar consigo a tres rivales”.

Aun así, insistió en que esperaba más de sí mismo. “Ayudé al equipo, pero no veo la hora de que llegue el próximo Mundial”.

Yamal tuvo un comienzo de temporada apagado con el FC Barcelona. Tras no aparecer en los primeros encuentros, el arco se le ha abierto. El extremo marcó dos goles en la victoria de los culés por 4-2 ante el Levante y llegó a siete tantos en seis partidos.

Ganar LaLiga con el FC Barcelona y el Mundial con España son los logros colectivos por los que Yamal refuerza su candidatura por encima de Mbappé.

El Balón de Oro se entregará el 26 de octubre en Londres. Yamal y Mbappé encabezan la lista de aspirantes, junto a Harry Kane y Ousmane Dembélé, en una edición sin un favorito claro.

La semana pasada, antes del debut del Real Madrid en Champions League contra el Inter de Milán, Mbappé aseguró que no iba a “suplicar” para ganar el Balón de Oro, pero insistió en que era merecedor de obtenerlo.

Mbappé defendió sus opciones para conquistar el próximo Balón de Oro tras ser el máximo goleador histórico del Mundial y máximo artillero del certamen de 2026.

Lamine Yamal quedó segundo la temporada pasada en la carrera del Balón de Oro que terminó conquistando Ousmane Dembélé.

Yamal cerró la temporada 2025-2026 con 12 goles y 14 asistencias en LaLiga. En Champions League concretó cinco goles, seis asistencias y presencia directa en 11 de los 18 tantos del equipo, además de tres premios MVP de la UEFA.

Su producción se completó con la Copa del Rey (dos goles y tres asistencias) y una selección española donde aportó cuatro goles y cinco asistencias en ocho partidos.

Los números de Yamal fueron similares y calcados a los de Michael Olise con el Bayern de Múnich. Sin embargo, el francés quedó en el puesto 30 de la votación y el español en el segundo lugar.

Michael Olise disputó 32 partidos en la Bundesliga en los que produjo 15 goles y 19 asistencias. En el acumulado de todas las competiciones, Olise cerró el curso con 45 partidos, 18 goles y 29 asistencias, para un total de 47 participaciones directas en anotaciones.

En la Champions League, donde el Bayern llegó hasta semifinales, registró cinco goles y seis asistencias en 13 encuentros.



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