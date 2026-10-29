Inter y Milan presentaron oficialmente su nueva casa el “Generali Stadium” [Video]

El estadio de San Siro ya tiene fecha de caducidad. El actual Giuseppe Meazza, casa del Inter de Milan y el AC Milan, las dos principales entidades deportivas de la ciudad italiana, dará paso a un nuevo estadio a partir de la temporada 2031/32.

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Según se ha anunciado este jueves durante un encuentro con la prensa en el Castillo Sforzesco de la ciudad italiana, el nuevo feudo milanista ya tiene nombre. Se llamará Generali Stadium, ya que la aseguradora ha adquirido los derechos comerciales del nombre.

Su construcción, de forma hexagonal, tendrá un coste total de 2300 millones de euros, de los cuales 700 millones de euros estarán relacionados exclusivamente con la instalación deportiva.

La sociedad instrumental, San Siro SPA, ya ha tenido acceso a un megapréstamo de 354 millones de euros a través de un grupo de entidades de crédito italianas y extranjeras, que respaldarán la compra de los terrenos y las fases iniciales del proceso de construcción.

El Inter y el Milan, ambos llamados a realizar la mayor inversión de la historia de sus clubes, gestionarán la operación mediante una financiación de proyectos, combinando su propio capital y la deuda bancaria a través de préstamos a largo plazo y bonos, que se reembolsarán con los ingresos que genere el propio estadio.

Capacidad para 71,000 aficionados

El estadio tendrá 71,500 asientos, de los cuales 13,000 serán prémium, para un recinto de dos anillos con las gradas junto al terreno de juego. Las gradas de fondo se desarrollarán en vertical y las tribunas contarán con cubierta.

Dal concept al plastico.

Dove nasceranno nuove emozioni nerazzurre ?? pic.twitter.com/tFFrGCUmDb — Inter ?? (@Inter) October 29, 2026

Además, habrá suficientes plazas de aparcamiento y zonas de ocio, como tiendas y restaurantes. También, será el estadio mejor iluminado de Italia: habrá pantallas gigantes y luces led entre el primer y el segundo anillo, donde se proyectarán las imágenes del partido, además de los distintos anuncios publicitarios.

Asimismo, el nuevo San Siro estará insonorizado para reducir el impacto acústico en las viviendas de los alrededores.

Para el verano de 2027, deberían haberse completado los permisos y, por tanto, se podrán iniciar las obras. Por el contrario, para completar la estructura habrá que esperar hasta finales de 2031 para que también pueda acoger la Eurocopa 2032. Al mismo tiempo, el actual San Siro se demolerá parcialmente y se rehabilitará, en una obra que costará unos 100 millones de euros y durará dos años.

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