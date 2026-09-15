Trump le regaló a Carney una llave de la Casa Blanca y bromeó: “Quizá te disparen”

“Quizá te disparen”. Esa fue la broma con la que Donald Trump acompañó el regalo de una gran llave dorada de la Casa Blanca al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien recordó este martes el episodio durante una reunión con inversores en Toronto.

Carney contó que Trump le entregó la llave después de uno de sus encuentros en Washington y le explicó que podía llevarla consigo para entrar a la residencia presidencial.

“Es la llave de la Casa Blanca. Solo tienes que traerla y te dejaré entrar”, recordó Carney que le dijo el presidente estadounidense.

Según el primer ministro canadiense, Trump hizo inmediatamente la advertencia en tono de broma: “Quizá te disparen”.

La anécdota provocó risas entre los asistentes a la Cumbre de Inversión de Canadá y sirvió a Carney para describir, con humor, la relación entre los dos países en un momento de fuertes tensiones comerciales.

“Eso resume más o menos la relación que tenemos”, afirmó.

Carney explicó la comparación de esta manera: “Canadá, tienes la llave, estás dentro. En Estados Unidos, quizá te disparen”.

Antes de terminar el relato, el primer ministro agradeció el gesto de Trump y añadió: “Donald, si estás escuchando, estoy muy agradecido”. También aseguró que el mandatario estadounidense había sido “un muy buen anfitrión”.

Una broma en medio de una relación tensa

La historia ocurrió durante un encuentro dedicado a atraer inversiones hacia Canadá, mientras Ottawa y Washington mantienen diferencias por los aranceles impuestos por la Administración Trump.

Carney ha defendido que Canadá debe ampliar sus vínculos económicos y comerciales con otros países y captar nuevas inversiones para reducir su dependencia de Estados Unidos. Durante la cumbre, el Gobierno canadiense presentó medidas destinadas a impulsar la inversión y diversificar la economía.

La relación comercial entre ambos países se ha deteriorado desde que Trump comenzó a aplicar nuevos aranceles a productos canadienses, un escenario que ha llevado al Gobierno de Carney a buscar nuevos mercados y socios económicos.

Con información de EFE.

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