Al menos tres personas mueren al estrellarse un helicóptero de noticias en Los Ángeles

Un helicóptero de la cadena NBC Los Ángeles (NBC4) se estrelló este martes por la noche entre dos edificios comerciales en el barrio de Chatsworth, provocando la muerte de al menos tres personas, dos ocupantes de la aeronave y un peatón en tierra, mientras cubría un accidente de tránsito previo ocurrido a pocas cuadras del lugar.

El primer evento ocurrió cerca de las 5:00 p.m., hora local, tras el choque entre un autobús de Metro y un vehículo tipo SUV, informó ABC News. Las autoridades de la ciudad indicaron que este choque vial dejó dos personas muertas y varios heridos en el lugar.

Aproximadamente a una cuadra y media del primer siniestro, el helicóptero de noticias se estrelló poco antes de las 7:00 p.m. entre dos inmuebles comerciales, un incidente que generó un incendio que afectó a cuatro vehículos y dos contenedores antes de ser sofocado por los bomberos.

Detalles de los fallecidos en el siniestro

Como consecuencia del hecho, se reportaron tres fallecidos, de los cuales son dos ocupantes de la nave y un peatón. Una cuarta persona fue llevada a un centro médico. La cadena NBC Los Ángeles confirmó que se trataba de su unidad NewsChopper, mientras que la presentadora Colleen Williams identificó a las víctimas del medio como la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw.

“Ha sido una noche desgarradora para nuestra ciudad” y manifestó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “Estoy absolutamente consternada por la pérdida de vidas esta noche en Chatsworth. Mis condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdimos en la trágica colisión de autobuses y el accidente de helicóptero”.

Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentó los hechos y se solidarizó con los familiares de las víctimas, así como con los que integran NBC4.

Por su parte, el sheriff del condado, Robert Luna, extendió sus condolencias “a las familias, amigos y seres queridos de todos aquellos que perdieron trágicamente la vida”.

Inician investigaciones federales

La causa de la caída del helicóptero se mantiene bajo una investigación liderada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), pero la a Administración Federal de Aviación (FAA) señaló en su reporte oficial que “un helicóptero Eurocopter AS350 se estrelló en Chatsworth, California, alrededor de las 8 p. m. hora local del martes 15 de septiembre. Dos personas viajaban a bordo”.

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