Amazon suspende operaciones con la aerolínea de carga 21 Air tras fatal accidente en Miami

La multinacional Amazon anunció el domingo la suspensión de todas sus operaciones con la compañía de carga 21 Air días después del accidente aéreo ocurrido la semana pasada en Florida, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas y cinco heridas.

“Tras el trágico incidente del fin de semana pasado, hemos dedicado tiempo a apoyar la investigación y a revisar algunas de las circunstancias que lo rodearon, y hemos decidido suspender nuestras operaciones con 21 Air, la aerolínea operadora del vuelo 7598”, declaró la portavoz de Amazon, Kelly Nantel. “Seguiremos colaborando con la investigación y con todos los afectados”.

En respuesta, la aerolínea 21 Air señaló que su prioridad sigue siendo brindar apoyo a las familias y seres queridos afectados por el accidente, además de colaborar con la NTSB y todos sus socios, incluido Amazon, mientras continúa la investigación: “Confiamos en nuestras políticas, procedimientos y capacitación en materia de seguridad”, señaló ABC News.

Detalles del fatídico accidente e identidades de las víctimas

El hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando el avión de carga se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami unos 400 metros durante el aterrizaje. En consecuencia, la nave chocó contra una furgoneta ocupada por siete personas y luego contra otro vehículo antes de detenerse.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade identificó a los cinco fallecidos como Rolando Alemán León (55 años), Yoel Rodríguez Narajo (53 años), Julio C. Pineda (75 años), Carlos Acosta Fajardo (53 años) y Javierkys Reyes Quevedo (47 años).

Por su parte, dos pilotos resultaron heridos, aunque recibieron el alta médica, mientras tres personas continúan ingresadas en el hospital.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) publicó el resumen de la grabadora de voz de la cabina. La información indica que 1 minuto y 42 segundos antes del impacto, un piloto advirtió sobre la “velocidad excesiva” de la aeronave. Tras tocar tierra, el equipo ordenó abortar el aterrizaje, saliéndose de la pista cinco segundos después.

Sigue leyendo:

– CIA desclasifica documentos que revelan advertencias sobre Bin Laden antes del 11-S

– Candidato republicano a gobernador sobrevive a aterrizaje de emergencia en un lago de Wisconsin

– Piloto de avión de Amazon advirtió varias veces que aterrizaban demasiado rápido antes del accidente en Miami