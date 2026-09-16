Aumento de temperaturas y elevada humedad amenazan con desatar fuertes lluvias en Nueva Jersey

Se ha pronosticado un clima más cálido en Nueva Jersey por el resto de la semana, pero con probabilidades de chubascos ligeros y dispersos el jueves y precipitaciones más generalizadas desde el domingo.

“Hoy comienza un periodo de temperaturas superiores a lo normal que continuará hasta el viernes”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a primera hora de este miércoles.

Las temperaturas máximas fluctuarán entre los 77 y los 84°F, con un aumento en la humedad durante los siguientes días.

“Un débil frente frío podría traer algunas lluvias mañana, pero no se esperan impactos significativos por el momento”, señaló el NWS. “Lluvias más generalizadas y tormentas eléctricas dispersas llegarán durante la segunda mitad del fin de semana”.

Se prevé que las temperaturas máximas del jueves sean unos grados más cálidas.

En tanto, en los condados del norte son probables los chubascos dispersos y tormentas eléctricas aisladas, mientras que un frente frío avanza el jueves en la noche.

También se estima que el viernes sea más soleado, con temperaturas máximas entre los 77 y los 82 °F.

El pronóstico para este fin de semana empieza con sol y temperaturas en alrededor de los 70 °F el sábado, informó NJ.com.

El patrón meteorológico cambiará para el domingo, ya que el frente frío traerá chubascos y tormentas eléctricas en todo el estado.

Asimismo, el NWS señaló que hay un 50 y 80% de posibilidades de precipitaciones el domingo en el día.

Se estima que el frente se estanque sobre la región en la primera mitad de la semana que viene, con probabilidades de varias rondas de lluvia y algunas tormentas eléctricas todos los días.

Los especialistas explicaron que hay posibilidad de fuertes lluvias e inundaciones repentinas debido a la mezcla de condiciones de humedad con el lento desplazamiento del frente.

Se pronostica que el tiempo tormentoso siga hasta mediados de la siguiente semana, cuando otro frente frío azote el área.

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