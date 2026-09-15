Alerta ambiental en Nueva Jersey tras derrame masivo de diésel de un centro de datos

Nueva Jersey está llevando a cabo labores de limpieza en los prados luego de que varios miles de galones de combustible diésel se derramaran desde un centro de datos al arroyo de un río en Secaucus.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey indicó que cerca de 5,000 galones de combustible se derramaron de un tanque de almacenamiento en el centro de datos de Equinix y fluyeron hacia Anderson Creek. Equinix informó en un comunicado que la fuga se detectó en la noche del viernes.

El arroyo es un afluente del río Hackensack, que serpentea por medio de Meadowlands y desemboca en la bahía de Newark.

El vocero del Departamento de Protección Ambiental, Larry Hajna, dijo que el arroyo es pequeño y estrecho en la zona del derrame y que el diésel fue contenido antes de que llegara al río.

El guardián del río Hackensack, Bill Sheehan, dirigía un recorrido en barco por el río el sábado en la tarde cuando observó a unos contratistas poniendo una barrera flotante en el arroyo para contener el derrame. Sheehan, quien lleva décadas protegiendo el río, señaló que le cuesta creer que el derrame permanezca contenido en el arroyo.

“Los afluentes son el sistema capilar de todo el ecosistema”, manifestó Sheehan. “Toda el agua que escurre de nuestras tierras va primero a los arroyos y luego fluye a través de ellos hasta llegar al río“.

Equinix indicó que contrató a la compañía Clean Harbors para hacer trabajos de saneamiento. Hajna dijo que los equipos trabajarán en el sitio por varios días de esta semana.

Sheehan expresó que ha visto parte del trabajo hecho hasta el momento, y el domingo vio cómo los camiones cisterna aspiraban una mezcla de combustible y agua del arroyo para tratarla y eliminarla en otro sitio.

Equinix declaró que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el derrame y que se compromete a resolver la situación rápidamente.

Hajna aseveró no tener información sobre posibles multas o medidas coercitivas que las autoridades estatales pudieran tomar contra la empresa a raíz del derrame, informó Gothamist.

Asimismo, Sheehan manifestó su esperanza de que el Estado presente una demanda por daños a los recursos naturales contra Equinix, la cual, de prosperar, la obligaría a compensar el derrame financiando la restauración ambiental de la zona.

Sheehan comparó este hecho con el derrame de una barcaza en el río Hackensack en 1994, cuando 310,000 galones de sosa cáustica contaminaron el río. En este caso, la reclamación estatal por daños a los recursos naturales condujo a la asignación de fondos específicos para un importante proyecto de restauración del Parque Lincoln en Jersey City.

“El dinero provino del contaminador que volcó su barcaza al otro lado del río”, indicó Sheehan. “Esta vez fue un centro de datos cerca del río el que derramó su petróleo. Creo que deberíamos crear un fondo de compensación por daños”.

El alcalde de Secaucus, Michael Gonnelli, apuntó que estaba enfurecido por el derrame y que respalda la iniciativa de Sheehan para presentar una demanda por daños a los recursos naturales.

“Quiero ir tras ellos lo mejor que podamos”, dijo Gonnelli.

Este derrame se produce en un momento en que el río Hackensack está al borde de una importante operación de limpieza, luego de haber sido incluido en la lista federal de Superfondo en 2022.

“Es una bofetada a todo el trabajo que se ha estado realizando”, zanjó Sheehan.

El derrame se convirtió en otro punto álgido del debate sobre el desarrollo de los centros de datos. Cerca de 100 ciudades y pueblos de Nueva Jersey promulgaron prohibiciones locales para la construcción de nuevos centros de datos.

El alcalde aseguró que el centro de datos de Equinix en Secaucus había estado operando por 25 años sin problemas antes del mencionado derrame. Al cuestionarle si respaldaría una prohibición local de nuevos centros de datos en Secaucus, se mostró reacio a responder y, en cambio, señaló que la política se gestiona mejor en el ámbito estatal.

Sheehan reconoció que los centros de datos han estado presentes en Meadowlands por décadas sin causar problemas. No obstante, asevero que está cada vez más preocupado por el reciente crecimiento del sector.

“Contar con internet de alta velocidad es algo positivo”, señaló Sheehan. “Pero al mismo tiempo, no queremos pagar por ello destruyendo nuestros recursos naturales”.

Por meses, los activistas de Nueva Jersey pidieron a la gobernadora Mikie Sherrill que imponga una moratoria al desarrollo de centros de datos en el estado.

“Dejar esto en manos de cada municipio no tiene sentido”, declaró Ben Dziobek, director ejecutivo de Climate Revolution Action Network. “Los centros de datos generan problemas que trascienden los límites municipales, ya sea contaminación o sobrecarga de la red eléctrica, lo que provoca un aumento en las facturas de luz de todos”.

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