Beneficios de SNAP aumentarán en octubre: esto recibirán las familias

Millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) recibirán un aumento en su ayuda mensual a partir del 1 de octubre de 2026.

El ajuste elevará los montos máximos disponibles para la mayoría de los hogares, aunque la cantidad final dependerá de factores como ingresos, bienes y número de integrantes de la familia.

¿Cuánto aumentarán los beneficios de SNAP?

El cambio corresponde al ajuste anual por costo de vida (COLA).

Para este año, el incremento de los beneficios será de aproximadamente 2.9%. Como referencia, el costo de los alimentos consumidos en casa ha aumentado alrededor de 2.7% en un año, mientras que la inflación general se ubica en 3.4%, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales citados por The Hill.

En los 48 estados contiguos y Washington, D.C., una persona podrá recibir un beneficio máximo de $306 mensuales a partir de octubre, frente a los $298 actuales, lo que representa $8 adicionales.

Para una familia de cuatro integrantes, el máximo subirá de $994 a $1,023 mensuales, un incremento de $29.

Estos serán los nuevos montos máximos

Los hogares de dos personas podrán recibir hasta $562, comparado con $546 anteriormente; los de tres pasarán de $785 a $808; y los de cinco, de $1,183 a $1,217.

Para seis integrantes, el máximo aumentará de $1,421 a $1,463; para siete, de $1,571 a $1,616; y para ocho, de $1,789 a $1,841.

Por cada persona adicional después de ocho integrantes se agregarán hasta $225, frente a los $218 establecidos anteriormente.

Los montos son distintos en Alaska, Hawaii, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos debido al mayor costo de los alimentos.

Por ejemplo, una familia de cuatro que vive en una zona rural de Alaska podrá recibir hasta $2,027.

En Hawaii ocurrirá lo contrario: el beneficio máximo para cuatro personas disminuirá ligeramente hasta $1,655.

¿Quién puede recibir SNAP?

SNAP, anteriormente conocido como el programa de cupones de alimentos, ayuda a aproximadamente 37 millones de estadounidenses de bajos ingresos a comprar comida.

La cantidad que recibe cada hogar no necesariamente corresponde al máximo establecido y depende de sus circunstancias económicas.

En términos generales, una persona puede calificar para algún nivel de asistencia si sus ingresos brutos mensuales son inferiores a $1,729.

Para una familia de cuatro, el límite general es de $3,575 mensuales.

El límite de bienes permanecerá sin cambios: $3,000 para la mayoría de los hogares y $4,750 cuando uno de sus integrantes tenga una discapacidad o tenga 60 años o más.

También pueden influir factores como la situación laboral, edad, discapacidad y estatus migratorio.

Además de los nuevos montos, SNAP atraviesa cambios en sus requisitos de elegibilidad.

La inscripción en el programa disminuyó aproximadamente 13% durante el último año a medida que comenzaron a entrar en vigor modificaciones aprobadas en 2025.

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