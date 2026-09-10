7 alimentos que ya no puedes comprar con cupones de alimentos SNAP

Las reglas sobre lo que se puede comprar con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) están cambiando en algunos estados de Estados Unidos. Nuevas exenciones estatales están restringiendo productos que durante años podían pagarse con una tarjeta EBT, especialmente aquellos con grandes cantidades de azúcar y considerados de bajo valor nutricional.

Las restricciones no son iguales en todo Estados Unidos

Durante décadas, SNAP permitió adquirir prácticamente cualquier alimento convencional vendido en supermercados, con excepciones como alcohol, tabaco y comidas calientes preparadas.

Ahora, algunos estados han recibido autorizaciones para establecer restricciones adicionales como parte de iniciativas enfocadas en combatir problemas de salud relacionados con la alimentación.

Esto significa que los cambios no se aplican de la misma manera en todo el país. Los beneficiarios deben revisar las disposiciones vigentes en su estado, ya que los sistemas de las tiendas participantes pueden bloquear automáticamente determinados productos al intentar pagarlos con EBT.

De acuerdo con Grocery Coupon Guide, estas son siete categorías que están siendo afectadas por las nuevas restricciones:

1. Refrescos azucarados

Las sodas y otras bebidas carbonatadas con azúcar están entre los principales productos restringidos por las nuevas exenciones estatales.

Sin embargo, las reglas pueden variar y algunas bebidas dietéticas o sin azúcar pueden recibir un tratamiento diferente dependiendo del estado.

2. Bebidas energéticas con mucha cafeína

Algunas bebidas energéticas con altos niveles de cafeína, estimulantes y azúcar están siendo clasificadas como productos no esenciales o de escaso valor nutricional.

Las restricciones no necesariamente incluyen al café y té tradicionales.

3. Dulces, mentas y goma de mascar

Las nuevas reglas también alcanzan a productos elaborados principalmente con azúcar, miel o endulzantes artificiales, incluidos chocolates, dulces empaquetados, mentas y chicles.

Ingredientes para cocinar en casa, como chispas de chocolate, cacao en polvo y decoraciones para repostería, generalmente continúan siendo elegibles.

4. Pasteles y postres ultraprocesados

Pastelitos industriales, productos de repostería empaquetados y otros postres procesados de larga duración están siendo excluidos bajo estándares nutricionales más estrictos en estados participantes.

Los productos recién preparados en las panaderías de algunos supermercados pueden estar sujetos a reglas diferentes.

5. Bebidas y jugos de fruta azucarados

También pueden quedar fuera ciertas bebidas de frutas con poca cantidad de jugo natural y azúcar añadida.

En cambio, los jugos elaborados con 100% fruta o vegetales continúan siendo considerados productos elegibles.

6. Bebidas de café preparadas y empaquetadas

Los granos de café, café molido y bolsas de té siguen siendo elegibles, pero algunas bebidas de café embotelladas con crema, jarabes y grandes cantidades de azúcar podrían ser restringidas dependiendo de los límites establecidos por cada estado participante.

7. Snacks con alto contenido de azúcar

Algunos cereales para desayuno extremadamente azucarados y mezclas de snacks cubiertas de dulce también enfrentan mayores restricciones.

Alternativas como cereales integrales, nueces sin sal y galletas sencillas permanecen entre las opciones recomendadas para evitar problemas al pagar.

Los cambios forman parte de una transformación de las políticas de SNAP que busca orientar las compras hacia alimentos como frutas y verduras frescas, proteínas magras, productos lácteos y granos integrales.

Debido a que las restricciones dependen de las disposiciones implementadas en cada estado, los beneficiarios deberán verificar las reglas locales antes de hacer sus compras.

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