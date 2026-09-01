Cupones, recompensas y SNAP: cómo hacer rendir más tu compra de supermercado

Los beneficios de SNAP pueden rendir más cuando los combinas con cupones y programas de recompensas de los supermercados.

En mercados de agricultores, puestos agrícolas y mercados móviles participantes de Nueva York que operan un sistema de cupones SNAP/EBT, FreshConnect Fresh2You permiten recibir hasta $50 diarios adicionales en cheques para alimentos elegibles. Pero también hay otros descuentos que ayudan a rendir mejor el monto final.

La clave para maximizar estos beneficios está en conocer qué descuento se aplica primero y qué productos son elegibles. Los cupones pueden reducir el precio de un alimento antes de utilizar SNAP para cubrir el monto restante, pero los beneficios EBT no pueden utilizarse para pagar impuestos sobre la parte cubierta por el cupón, cargos de entrega ni productos no elegibles como productos de limpieza, comida caliente, alcohol o medicinas.

Por eso, planear la compra antes de pasar por caja puede evitar que se desperdicien cupones, recompensas o beneficios SNAP y combinarlos con cupones de fabricante, descuentos de tienda y programas de recompensas, así como las reglas de cada comercio.

Los cupones sí pueden usarse con SNAP

Antes de comprar, debes consultar la aplicación o el folleto del supermercado, activar los cupones digitales para los productos que quieras adquirir y confirmar que la sucursal donde hagas la compra acepte tu tarjeta EBT y participe en incentivos de productos frescos.

En Nueva York puedes buscar el distintivo de FreshConnect Checks en mercados de agricultores participantes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) exige que los comercios autorizados traten a los clientes SNAP bajo las mismas condiciones que al resto: “Si acepta cupones u ofrece descuentos o incentivos mediante un programa de lealtad de la tienda, debe hacer lo mismo para los clientes de SNAP”, de acuerdo con la guía de capacitación para minoristas del USDA.

En la práctica, la caja registra primero el cupón y después descuenta del saldo EBT el precio reducido del artículo elegible. Por ejemplo, si una caja de cereal elegible cuesta $4 y tiene un cupón de $1, SNAP cubre $3, no los $4 originales.

Existe una excepción: si el uso de un cupón hace que exista impuesto sobre una parte del precio del producto, ese impuesto debe pagarse con efectivo, tarjeta de débito o crédito; no con beneficios SNAP. “No cobre impuestos estatales o locales sobre artículos comprados con beneficios SNAP”, aclara el aviso del USDA para minoristas.

Recompensas de tienda: revisa las condiciones

Las tarjetas de lealtad y aplicaciones pueden ofrecer precios exclusivos, cupones digitales o recompensas posteriores. El USDA reitera que, si el programa está disponible para todos los clientes, el comercio autorizado debe permitir el acceso a participantes de SNAP en las mismas condiciones.

Sin embargo, también debes revisar la letra pequeña. Algunas promociones devuelven recompensas para compras futuras. Otras exigen comprar cantidades que una familia quizá no necesita. El ahorro real no es el cupón más grande, sino el que baja el precio de comida que ya estaba en la lista.

Tampoco conviene comprar artículos no elegibles para alcanzar una recompensa. SNAP cubre frutas, verduras, carne, aves, pescado, lácteos, pan, cereales, alimentos empaquetados, bebidas sin alcohol y semillas o plantas que produzcan alimentos para el hogar, según USDA.

¿Qué no puedes pagar con la tarjeta EBT?

El saldo SNAP no cubre cerveza, vino, licor, tabaco, vitaminas, medicamentos, suplementos, alimentos calientes listos para consumo inmediato al momento de la venta, ni artículos no alimentarios, como comida para mascotas, papel, jabón o productos de limpieza. Algunos estados han solicitado o aplicado exenciones federales que añaden restricciones a determinados alimentos; por ello, conviene confirmar las reglas locales.

Al momento de comprar, la recomendación es separar los productos en la caja, porque deberás pagar los artículos no elegibles con otro mecanismo. “Los beneficios SNAP solo pueden utilizarse para alimentos y para plantas y semillas que produzcan alimentos para el hogar”, señala el USDA.

Cómo duplicar beneficios en frutas y verduras

Los programas de incentivos saludables de SNAP ofrecen vales, rebajas o fondos extra cuando se compran frutas y verduras elegibles con EBT. Pero el USDA advierte que “cada programa de incentivos saludables SNAP es diferente”. Por eso hay que revisar límites, productos incluidos y comercios participantes antes de salir de casa.

En Nueva York, FreshConnect Fresh2You entrega un cheque de $2 por cada $2 en beneficios SNAP intercambiados en mercados de agricultores, puestos agrícolas y mercados móviles participantes.

El máximo es de 25 cheques por día y por tarjeta: $50 adicionales. Los cheques permiten comprar alimentos elegibles, incluidos productos frescos, lácteos, carne, pescado, huevos, pan y cereales.

Double Up Food Bucks opera en distintos estados y también iguala, dólar por dólar, ciertas compras de frutas y verduras con SNAP en comercios participantes. El tope diario y los productos admitidos varían por estado y localidad, por lo que debes verificar las condiciones antes de comprar.

Una estrategia para no perder beneficios

La combinación más eficiente empieza antes de llegar a la caja. Planea comidas con productos elegibles para SNAP, compara el precio por unidad, activa ofertas de lealtad y aplica cupones solo a alimentos incluidos. Después, usa EBT en los productos permitidos y otro método para impuestos, cuotas o mercancía no cubierta.

Revisa el saldo EBT y establece un presupuesto antes de entrar

y establece un presupuesto antes de entrar Activa cupones digitales y lleva los cupones de papel antes de pagar

y lleva los cupones de papel antes de pagar Pasa la tarjeta de recompensas antes de usar EBT para que se apliquen los descuentos

antes de usar EBT para que se apliquen los descuentos Pregunta en mercados agrícolas si aceptan FreshConnect, Double Up u otro incentivo local

si aceptan FreshConnect, Double Up u otro incentivo local Conserva el recibo y confirma que el cupón, descuento y pago SNAP se registraron correctamente

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre descuentos y cupones que complementan al programa SNAP

¿Puedo usar cupones de fabricante si pago con SNAP?

Sí. El cupón reduce el precio de un alimento elegible y los beneficios SNAP cubren el saldo restante. Las normas generales del cupón también aplican a usuarios de EBT.

¿Las recompensas de supermercado funcionan con EBT?

Sí, cuando son parte de un programa de lealtad abierto al público. El USDA exige que los comercios otorguen los mismos descuentos e incentivos a clientes SNAP bajo las mismas reglas.

¿Puedo pagar impuestos o entrega con SNAP?

No. SNAP no cubre impuestos relacionados con la parte pagada con cupón, cargos de entrega ni cuotas. Esos montos se pagan con otro método.

¿Cómo funciona FreshConnect Fresh2You en Nueva York?

En mercados participantes, entrega un cheque de $2 por cada $2 en SNAP intercambiados, hasta $50 por día y por titular de tarjeta. Busca el letrero de FreshConnect Checks.

¿Puedo comprar comida caliente con SNAP si tengo cupón?

No. El cupón no cambia la elegibilidad. Por regla general, SNAP no cubre comida caliente al venderse, alcohol, tabaco, medicinas ni artículos no alimentarios.

Conclusión

Combinar SNAP, cupones y recompensas no es un truco, sino una forma legal de proteger tu presupuesto para que alcance todo el mes. El ahorro se potencia cuando sabes exactamente qué artículos califican, comparas precios y confirmas los incentivos locales antes de pagar.

En Nueva York, FreshConnect Fresh2You puede hacer una diferencia real, pero solo en mercados participantes y bajo las reglas del programa.

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