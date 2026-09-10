4 hábitos de cocina que pueden causar contaminación cruzada y cómo evitarlos

La seguridad alimentaria comienza por corregir algunos hábitos que favorecen la contaminación cruzada de alimentos y aumentan los riesgos de contaminación bacteriana. Un microbiólogo comparte sus recomendaciones para evitar que las enfermedades transmitidas por alimentos tengan como origen una mala manipulación de alimentos.

El experto en Higiene y Manipulación de Alimentos, Marlon Toscano, advierte que muchos riesgos en la cocina no se ven: “Los microorganismos pueden pasar de un alimento, superficie o utensilio a otro sin cambiar su apariencia”.

Los riesgos invisibles en la cocina casera

Los niveles de higiene y seguridad alimentaria en la cocina se pueden mejorar con pequeños cambios de rutina que hacen la gran diferencia, desde que elegimos los alimentos, cómo los almacenamos y la forma en que los preparamos. En su canal Me sabe a ciencia describe las cosas que no hace en la cocina.

1.- De la carne cruda a los vegetales: el peligro de cortar ensaladas con la misma tabla o sin lavarse las manos

Usar tablas separadas para carnes y vegetales es clave para evitar la contaminación cruzada por Salmonella o E. coli. Crédito: Shutterstock

Una práctica común a la hora de manipular los alimentos, sobre todo cuando tenemos manos contaminadas con carne cruda, es cortar los vegetales crudos que no se van a cocinar. Este simple gesto puede provocar contaminación cruzada y transferir bacterias potencialmente peligrosas. Lo mejor es primero cortar los vegetales y después manipular las carnes, o lavarnos muy bien las manos en el proceso.

2.- El frasco de la sal: cómo las especias se convierten en un foco de contaminación cruzada.

Otro error frecuente es tocar la sal con las manos con restos de alimentos. Toscano aclara que, aunque la sal dificulta que los microorganismos se multipliquen, “algunos pueden sobrevivir y quedar en el recipiente, aumentando el riesgo de contaminación cruzada en otros alimentos”.

La recomendación para mantener la higiene en la cocina es muy sencilla: usar una cuchara u otro utensilio limpio para sacar las especias y la sal.

3.- Frutas atrapadas en plástico: el exceso de humedad que acelera la aparición de moho y bacterias

Dejar las frutas y vegetales en los envases de plástico puede favorecer la acumulación de humedad, lo que acelera el deterioro y el crecimiento de moho.

Para evitar la proliferación de bacterias, los pasos recomendados son: lavarlas, desinfectarlas y luego pasarlas a un recipiente limpio. Esto se debe hacer preferiblemente en un envase de vidrio, usando papel absorbente para controlar el exceso de humedad.

4.-Probar la sopa antes de tiempo: los riesgos de Salmonella y E. coli en carnes a medio cocer

Una práctica que parece inocente es probar la sopa sin que la carne haya alcanzado una cocción segura. Una carne a medio cocer implica que microorganismos como Salmonella o algunas cepas de E. coli podrían seguir presentes.

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