Ecuador presentará a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador este jueves 

El técnico argentino Marcelo Gallardo, uno de los técnicos más exitosos del fútbol argentino, será presentado este jueves oficialmente como seleccionador de Ecuador, una selección que quiere seguir estando entre las mejores de Sudamérica.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este miércoles que la presentación tendrá lugar el jueves a las 15:30 hora local en la Casa de la Selección, la ciudad deportiva de la Tri en la capital Quito.

La contratación de Gallardo para dirigir a la selección ecuatoriana ha generado una expectación muy alta, al punto que algunas páginas de redes sociales cercanas al Gobierno han deslizado la posibilidad de que ‘El Muñeco’ sea recibido en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, por el presidente Daniel Noboa.

Una nueva era está por comenzar. ??



Mañana presentamos oficialmente a Marcelo Gallardo, nuevo Director Técnico de La Tri.



?? Sigue en vivo su primera rueda de prensa al frente de Ecuador a través de nuestro canal de YouTube, CanalFEF.



? Transmisión desde las 15H30.#NuevaEra? pic.twitter.com/7MEoi5YPld — FEF ?? (@FEFecuador) September 16, 2026

“Muñeco” Marcelo Gallardo ha generado revuelo en Ecuador

El anuncio de Gallardo ha generado gran interés por el aterrizaje de Gallardo en la capital ecuatoriana, sin que hasta el momento haya trascendido públicamente el momento en que el argentino llegará a territorio ecuatoriano para tomar las riendas de la Tri.

Una vez que sea presentado, ‘El Muñeco’ se pondrá manos a la obra, pues enseguida debe presentar este fin de semana la lista de convocados para los partidos amistosos que la selección de Ecuador jugará en Corea del Sur y Japón entre finales de septiembre e inicios de octubre.

“El Muñeco” debutará el próximo 24 de septiembre contra Corea del Sur en Seúl, y posteriormente jugará un cuadrangular en Japón, el 1 de octubre contra la selección nipona y el 5 de octubre contra Nueva Zelanda o Panamá.

Este será el primer cargo de entrenador de una selección nacional que tendrá el argentino en su carrera.

Gallardo viene de un segundo ciclo con River Plate, aunque no fue tan exitoso como el primero. El entrenador argentino ha dirigido a Nacional de Uruguay, Al Ittihad de Arabia Saudí y River Plate de Argentina en dos ocasiones.

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