Axel Witsel se despide de Bélgica tras 140 partidos internacionales

El centrocampista belga Axel Witsel, de 37 años de edad y actual futbolista del OGC Niza de la Ligue 1 francesa, anunció oficialmente este miércoles su retiro de la selección nacional de Bélgica.

El exjugador del Girona y del Atlético de Madrid pone fin a una trayectoria internacional de 18 años vistiendo la camiseta de los ‘Red Devils’, habiendo formado parte de la denominada ‘Generación Dorada’ del fútbol de su país.

“Esta vez, es la buena. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera internacional. Ha llegado el momento de dejar el lugar a los jóvenes y a la nueva generación. Ha sido un inmenso orgullo haberlo dado todo durante estos 18 años. Nunca imaginé lograr tanto cuando empecé, con solo 18 años”, expresó Witsel en sus redes sociales.

Desde su debut internacional en 2008, Witsel acumuló un total de 140 partidos disputados con el equipo absoluto de Bélgica, registrando 12 goles en el proceso. A lo largo de sus casi dos décadas defendiendo el escudo de su país, el mediocampista representó a los ‘Red Devils’ en tres Eurocopas y en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, convirtiéndose en una pieza fundamental en el esquema medular de los diferentes seleccionadores que pasaron por el banquillo belga.

Su última aparición con la camiseta de Bélgica tuvo lugar durante los cuartos de final del pasado torneo mundialista, en el choque donde la escuadra belga se enfrentó a la Selección española. “Mucha mierda al equipo para lo que viene. Estoy seguro de que su futuro será brillante”, concluyó el experimentado futbolista, quien continuará su carrera profesional enfocado exclusivamente en la competición de clubes con el Niza.

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