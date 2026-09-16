Final de US Open 2026 tuvo audiencia récord de más de 3 millones

La final del US Open 2026 entre Alexander Zverev y Ben Shelton tuvo un promedio de audiencia de más de 3 millones de espectadores en la cadena ABC, siendo la final más vista desde que la familia de cadenas de ESPN comenzó a televisar el torneo en 2009.

La final femenina, ganada por Elena Rybakina sobre Aryna Sabalenka, tuvo una audiencia media de 2,7 millones de espectadores, un 13% más que el año pasado, según informó ESPN el martes.

El estadounidense Ben Shelton escaló hasta el cuarto puesto de la clasificación ATP, tras llegar a la final del Abierto de Estados Unidos y perderla frente al alemán Alexander Zverev, que conserva la segunda posición detrás del italiano Jannik Sinner y delante del español Carlos Alcaraz.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON ?



Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Espectadores se quedaron hasta el final del Alcaraz vs. Shelton

Los cuartos de final tuvieron una audiencia promedio de 1,3 millones de espectadores en ESPN.

El partido que más tarde terminó en la historia del Abierto de Estados Unidos, entre Carlos Alcaraz y Shelton, tuvo una audiencia promedio de 1,6 millones, con 967,000 espectadores que siguieron la transmisión incluso durante los momentos finales del partido, desde las 3:30 am. hasta las 3:40 am.

La cobertura completa del Abierto de Estados Unidos por parte de ESPN tuvo un promedio de 1,2 millones de espectadores, la mayor audiencia desde 2022.

Así queda el ránking ATP tras el US Open 2026

El español Carlos Alcaraz, eliminado en los cuartos de final de Estados Unidos frente a Shelton, perdió 1,600 de los 2,000 puntos que defendía en ese torneo, pero se mantiene en tercer lugar con 5,560 puntos.

La presencia de Shelton, número 5 del mundo, en la final de Nueva York frente a Zverev, número 2, que se impuso por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, impulsa al primero cinco puestos en la tabla con 1.200 puntos, para arrebatar el cuarto puesto al canadiense Felix Auger-Aliassime, que completa las cinco primeras posiciones.

El canadiense Auger-Aliassime es quinto con 3,890, después de perder 750 y quedar eliminado en la segunda ronda.

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