Ed Sheeran se queda sin teloneros por polémica con Macklemore

Ed Sheeran se quedó sin sus artistas de apertura para las próximas fechas de su gira después de que Macklemore fuera apartado del tramo estadounidense por sus declaraciones de apoyo a Palestina.

Finneas, Aaron Rowe, Beoga y Lukas Graham anunciaron su salida en solidaridad con el rapero, en una sucesión de decisiones que alteró el calendario del “Loop Tour”.

La situación comenzó a escalar después de una presentación de Macklemore en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde apareció con una “kufiya” blanca y negra alrededor del cuello y pronunció un mensaje en respaldo de Palestina.

“Una gran parte de la razón por la que quise hacer esta gira desde un principio fue para poder subir a estadios como este y decir dos palabras que están muy cerca de mi corazón: Palestina libre”, afirmó, según un video del evento.

El rapero también agregó: “A todos mis hermanos y hermanas judíos, criticar a Israel, criticar el apartheid y estar en contra del genocidio no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes”.

Robert Kraft cuestionó la participación del rapero

Macklemore aseguró que su salida estuvo relacionada con Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, recinto donde Ed Sheeran tiene previstas actuaciones el 25 y 26 de septiembre. Según el rapero, Kraft habría contactado a otros propietarios de estadios y planteado un ultimátum al cantante británico.

Kraft confirmó que decidió impedir la presentación de Macklemore en Gillette Stadium y en un comunicado explicó: “Con base en las acciones recientes de Macklemore, el contenido difundido desde el escenario durante los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey y un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que consideramos muy ofensivas y dolorosas para la comunidad judía, determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el estadio Gillette cruzaría ese límite”.

El empresario añadió: “Esta decisión no busca minimizar el sufrimiento de palestinos inocentes ni negar a nadie el derecho a defenderlos”. También sostuvo que “compartir únicamente información selectiva e ignorar las acciones de Hamas no es honesto y sólo fomenta más división y odio”.

Los demás artistas decidieron retirarse

Ed Sheeran, por su parte, sostuvo que la decisión no fue suya. El cantante explicó que los recintos de las siguientes fechas habían comunicado que cancelarían los conciertos si Macklemore continuaba como telonero.

“Después de las actuaciones de Macklemore en mis conciertos de Nueva Jersey, los recintos de las próximas fechas de mi gira comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía como telonero”, afirmó el martes en Instagram. “La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”. El promotor Messina Touring Group no se había pronunciado públicamente al momento de estas declaraciones.

Horas después, Finneas, Aaron Rowe, Beoga y Lukas Graham anunciaron que abandonarían sus respectivas participaciones. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, expresó: “No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos”, antes de señalar su respaldo a Palestina y su pueblo.

Macklemore, conocido especialmente por “Thrift Shop”, lleva años expresándose públicamente sobre el conflicto. En 2024 lanzó “Hind’s Hall”, título inspirado en el edificio ocupado por estudiantes de la Universidad de Columbia y rebautizado en homenaje a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años asesinada en Gaza.

Sus declaraciones también provocaron críticas de Pink y una petición contra sus actuaciones. Ahora, la controversia ha terminado afectando al resto del cartel de la gira de Ed Sheeran, que continuará sin ninguno de los artistas que originalmente estaban previstos para acompañarlo en sus próximas presentaciones.

Sigue leyendo:

Seis trabajadores resultaron heridos por accidente tras el concierto de Ed Sheeran

Kim Kardashian recibe 1 euro por el robo que sufrió en París en 2016

Carolina Herrera deslumbra dentro y fuera de la pasarela de la New York Fashion Week