Carolina Herrera deslumbra dentro y fuera de la pasarela de la New York Fashion Week

Carolina Herrera eligió Nueva York para celebrar 45 años de historia con una colección que pone en primer plano algunos de los códigos que han convertido a la firma en una referencia internacional.

La presentación, en el marco de New York Fashion Week, reunió color, feminidad, volúmenes teatrales y una mirada renovada a los elementos que forman parte del ADN de la casa.

Además, la propia venezolana hizo acto de presencia y fue noticia por la eterna elegancia que la caracteriza.

La propuesta recorre una paleta amplia que va del blanco y negro a los tonos pastel, con el rojo Herrera como uno de sus grandes protagonistas. Las texturas, los estampados y las proporciones aportan movimiento a prendas que conservan la elegancia característica de la firma, pero encuentran nuevas maneras de expresarla.

Entre los looks más delicados aparece un vestido midi de punto acanalado con acabado metalizado en durazno y rosa pastel, acompañado por un cárdigan azul cielo sobre los hombros. Un cinturón blanco marca la cintura y los accesorios de pedrería completan una imagen femenina y sofisticada.

La sastrería también adquiere una dimensión más dramática. Una camisa blanca de popelina se combina con pantalones pitillo negros de talle ultra alto y una amplia faja fruncida que enfatiza la cintura. Una gargantilla geométrica y un bolso negro con detalles dorados completan el conjunto.

El arte de Nueva York también está en su historia

La relación de Carolina Herrera con la ciudad y con el arte comenzó mucho antes de que presentara su primera colección. A finales de los años setenta, la diseñadora estableció una estrecha amistad con Andy Warhol, después de que el artista reparara en una minaudière de Van Cleef & Arpels que ella llevaba durante una cena en 1979.

Warhol quedó fascinado con la pieza y propuso intercambiarla por un retrato. Herrera aceptó, dando paso a una relación que continuaría durante años. El artista documentó distintos momentos de su vida social y también realizó en The Factory una serie de Polaroids que servirían como base para sus retratos pintados.

Dos años después, en 1981, Herrera presentó su primera colección en el Metropolitan Club de Nueva York. Aquel momento marcó el nacimiento de una firma que terminaría ocupando un lugar destacado dentro de la moda estadounidense.

Volantes, lunares y el rojo más reconocible

Los estampados adquieren especial fuerza en esta colección aniversario. Un minivestido floral de gran volumen mezcla gasa, volantes tridimensionales y flores silvestres en rosas, fucsias y verdes sobre fondo oscuro. El drapeado diagonal y el dobladillo asimétrico aportan dinamismo, mientras los zapatos rosa suave retoman uno de los tonos del estampado.

Los lunares aparecen en un vestido strapless de silueta sirena en blanco y negro. Un fajín con el estampado invertido y un amplio volante transparente en la falda intensifican el efecto, mientras un collar amarillo y zapatos del mismo tono rompen la sobriedad del conjunto.

El rojo Herrera, por su parte, protagoniza un vestido largo de punto texturizado, ajustado a la figura y con un pronunciado escote en V enmarcado por volantes amplios que también recorren el bajo. Pendientes dorados con perlas, un clutch negro y sandalias de tiras finas completan la propuesta.

A 45 años de aquella primera colección, Nueva York volvió a reunir dos dimensiones inseparables de la trayectoria de Carolina Herrera: la moda y el arte.

Sigue leyendo:

Sebastián Yatra es el primer colombiano embajador de NYFW Live

Mejores vestidos de los Premios Emmy 2026: Zendaya se robó todas las miradas

Jean Smart hizo historia con su quinto Emmy por “Hacks”