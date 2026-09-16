EE.UU. actualiza la lista de principales países de tránsito de drogas y ajusta el estatus de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos difundió el informe anual que identifica a las naciones catalogadas como principales puntos de tránsito o producción de drogas en el mundo.

A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el listado abarca a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El reporte formalizó la salida de Venezuela del grupo de naciones declaradas en incumplimiento de los compromisos antidrogas, renglón en el que permanecen Colombia, Bolivia, Birmania y Afganistán.

¿Qué ocurrió con Venezuela?

La Casa Blanca justificó el cambio respecto a Venezuela en la reestructuración política observada tras la captura de Nicolás Maduro. El reporte atribuye la medida a la coordinación con el gobierno interina de Delcy Rodríguez contra los grupos delictivos, donde destacó la neutralización del cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”.

Asimismo, el informe establece que las autoridades venezolanas deberán sostener resultados concretos en la desarticulación de bandas criminales y la contención del tráfico de drogas hacia suelo estadounidense para preservar esta condición legal.

Estatus de Colombia, Bolivia y otros países

Sin embargo, el Departamento de Estado mantuvo en la categoría de países con falta de compromisos demostrados a Colombia, que permanecerá en el listado debido a los altos índices de siembra de coca y producción de estupefacientes registrados por la gestión previa. Pese a ello, el gobierno de Estados Unidos aprobó un permiso especial por seguridad nacional para seguir enviando dinero al gobierno de Abelardo de la Espriella.

Sobre Bolivia, se decidió mantener el estatus ante el incremento en los sembradíos de coca y la presencia de irregularidades administrativas. La administración estadounidense activó una exención de asistencia tras la extradición del ciudadano uruguayo Sebastián Marset a EE.UU. en marzo de 2026. Por su parte, Birmania y Afganistán continúan clasificadas en la lista de mayor incumplimiento por el envío constante de opiáceos y metanfetaminas a redes internacionales.

Requerimientos a México, Canadá y China

Respecto al combate del fentanilo y drogas sintéticas, el la información del Departamento de Estado exige acciones adicionales a los gobiernos de la región. A México le solicita mayores controles portuarios e indagatorias a funcionarios vinculados al crimen organizado, mientras que a Canadá le pide desmantelar laboratorios clandestinos en su zona fronteriza.

Finalmente, el documento requiere a China ampliar los controles sobre las exportaciones de insumos químicos hacia Norteamérica.

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