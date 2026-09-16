Guerra contra Irán le ha costado $38,000 a EE.UU. millones y sumará otros $3,000 millones cada mes

La guerra de Estados Unidos contra Irán le había costado al Departamento de Defensa más de $38,000 millones de dólares hasta el 1 de agosto y podría generar gastos adicionales de hasta $3,000 millones de dólares al mes, dependiendo de la intensidad del conflicto, informó este martes la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La estimación, divulgada en un reporte solicitado por el congresista demócrata Brendan Boyle, fue recogida por la agencia Associated Press y contempla principalmente los recursos necesarios para reponer municiones y equipos perdidos durante las operaciones militares.

El cálculo no incluye otros costos asociados con el conflicto, como la atención a militares estadounidenses muertos o heridos, los tratamientos médicos de largo plazo ni las compensaciones por discapacidad para los veteranos.

La CBO también proyectó que la guerra seguirá ejerciendo presión sobre la inflación hasta el primer trimestre de 2027. El organismo estima que los precios serán aproximadamente 0.5 puntos porcentuales más altos de lo previsto anteriormente, principalmente por la reducción del transporte de petróleo y gas natural a través del estrecho de Ormuz y las interrupciones en el tráfico marítimo del mar Rojo.

El monto calculado por la CBO es similar a una estimación previa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había situado el costo de la guerra en $37,500 millones de dólares durante su testimonio ante el Senado, de acuerdo con AP.

Solicitud de fondos

La Casa Blanca solicitó en junio 87.600 millones de dólares en fondos adicionales, destinados principalmente al esfuerzo bélico, pero el Congreso no ha aprobado esa partida. De ese monto, la CBO determinó que unos $42,300 millones de dólares estarían directamente vinculados con el conflicto, una cifra aproximadamente 10% superior a su estimación de los costos del Departamento de Defensa.

El Departamento de Defensa no respondió a la solicitud de información de la CBO para elaborar el informe, algo que el organismo consideró una ruptura con la práctica habitual.

Ante esa falta de cooperación, la oficina presupuestaria recurrió a bases de datos gubernamentales y documentos públicos. La CBO advirtió que, por esa razón, sus cálculos están sujetos a una considerable incertidumbre.

El informe se conoce un día después de que el inspector general del Pentágono publicara una evaluación sobre el impacto del conflicto en las capacidades militares estadounidenses. El documento señaló que la guerra ha provocado deficiencias en algunos inventarios estratégicos y problemas para reponer determinados sistemas de armamento.

La guerra comenzó el 28 de febrero y entra en su séptimo mes, mientras persisten los enfrentamientos y las interrupciones en rutas estratégicas para el transporte energético. El costo del conflicto y sus efectos sobre los precios se producen además en el contexto de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso.

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