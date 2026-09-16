El Benfica venció 0-2 al AC Milan y logra su primer triunfo histórico en San Siro

El Benfica firmó un triunfo histórico en la jornada de apertura de la fase de liga de la UEFA Europa League al imponerse por 0-2 al AC Milan en el Estadio Giuseppe Meazza.

El conjunto portugués dirigido por Marco Silva consiguió la primera victoria oficial de su historia frente al club ‘rossonero’, encadenando además su octavo triunfo consecutivo en la presente temporada.

El atacante belga Dodi Lukebakio adelantó a las ‘Águilas’ a los 15 minutos de partido, mientras que el polaco Jakub Kaminski sentenció las acciones en los primeros instantes de la segunda parte.

El AC Milan, que contó con Luka Modrić en el banquillo sin sumar minutos, encajó su primera derrota del curso perdiendo el invicto en su feudo.

En otros frentes continentales, el Bayer Leverkusen superó 2-0 al Celje esloveno con anotación del argentino Facundo Medina, mientras que el Olympiacos remontó 2-1 ante el Jagiellonia polaco con un gol decisivo del ucraniano Roman Yaremchuk, otorgándole a Imanol Alguacil su primer triunfo continental en el banquillo ateniense.

Por su parte, el Lyon venció 1-2 al Anderlecht a domicilio con tantos de Noah Nartey y Keito Nakamura, en tanto que el Sunderland derrotó 1-0 al AZ Alkmaar gracias a un penalti convertido por Enzo Le Fée. La mayor goleada de la fecha la protagonizó el Sparta Praga tras aplastar 1-4 al Ararat en Armenia con un doblete del noruego Tobias Guddal y dianas del colombiano Jhon Mercado y Patrik Vydra.

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