Fallece de cáncer a los 65 años Bartina, la esposa de la leyenda Ronald Koeman

El mundo del fútbol amaneció con la noticia del fallecimiento de Bartina Koeman, esposa de la leyenda neerlandesa Ronald Koeman. La pareja del entrenador murió a los 65 años a causa de un cáncer de mama.

La noticia fue confirmada por el exfutbolista y extécnico del FC Barcelona en sus redes sociales. Koeman escribió en Instagram un corto mensaje en el que anunció la partida física de la que fue su esposa por más de 40 años.

“Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela”, escribió.

El FC Barcelona, donde Koeman se hizo leyenda dándoles su primera Champions League y siendo entrenador décadas después, expresó “sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo” a Koeman y a su familia.

Por su parte, la Federación neerlandesa también lamentó la noticia y publicó un corto comunicado en redes sociales.

“Con tristeza hemos tomado conocimiento del fallecimiento de Bartina Koeman, la esposa de nuestro exentrenador nacional Ronald Koeman. Deseamos a Ronald, a sus hijos, familia y otros seres queridos mucha fuerza y fortaleza en este gran pérdida”, indicaron.

Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2026

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman.



We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. ? pic.twitter.com/pLZify00Ws — OnsOranje (@OnsOranje) September 16, 2026

A Bartina le diagnosticaron un cáncer de mama en 2010. Su estado de salud mejoró luego de una cirugía y tras recibir quimioterapia y radioterapia.

No obstante, en 2018 volvió a recaer y tan solo cinco años después, en 2023, la enfermedad se convirtió en crónica. Durante los últimos años, Koeman habló de lo difícil que era acompañarla en los tratamientos mientras dirigía a la selección neerlandesa.

Incluso en varias ocasiones se ausentó de entrenamientos. Bartina recibía tratamiento semanal y no pudo viajar con él durante el Mundial de 2026, donde el combinado de Países Bajos terminó primero en el Grupo F, pero cayó en dieciseisavos ante Marruecos.

La pareja se conoció en 1980, cuando Koeman apenas tenía 17 años. Se casaron en 1985 con el defensor siendo estelar en el Ajax. Tuvieron tres hijos: Ronald Jr., Tim y Debby. Con el tiempo llegaron cuatro nietos.

Ronald Jr. es portero del Telstar, en la Eredivisie neerlandesa. Bartina y Koeman mantuvieron una vida familiar discreta y estable en la que ambos atravesaron por situaciones difíciles, como cuando en 2020 Ronald Koeman sufrió un episodio cardíaco que casi acaba con su vida.



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