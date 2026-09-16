La F1 presenta el calendario oficial de la temporada 2027 con 24 carreras
El itinerario marca el regreso de las citas en Baréin y Arabia Saudí al inicio del curso, tras la cancelación sufrida en 2026
La Fórmula Uno presentó de manera oficial este miércoles el calendario correspondiente al Campeonato Mundial de 2027. La temporada constará de un total de 24 Grandes Premios, iniciando el fin de semana del 12 al 14 de marzo con el Gran Premio de Baréin en el trazado de Sakhir y concluyendo la actividad el 12 de diciembre en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi.
El itinerario marca el regreso de las citas en Baréin y Arabia Saudí al inicio del curso, tras la cancelación sufrida en 2026 debido a los conflictos bélicos en la región. Asimismo, la agenda oficial confirma la reincorporación de los Grandes Premios de Portugal (Portimao) y Turquía (Estambul).
En el ámbito ibérico, el Gran Premio de España se disputará en el circuito semiurbano Madring de la capital española del 10 al 12 de septiembre como la decimoquinta cita del campeonato, mientras que el Gran Premio de Barcelona-Catalunya en Montmeló quedará fuera en 2027 al iniciar un esquema de alternancia bianual con el trazado belga de Spa-Francorchamps.
Una de las modificaciones reglamentarias y operativas más significativas para la temporada 2027 es el incremento del formato de carreras sprint, que pasará de seis a diez eventos debido a la demanda de los aficionados y los organizadores. Las pruebas con formato reducido se llevarán a cabo en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.
Por otra parte, en el continente americano se mantendrá la presencia de los eventos de Miami, Austin, México (29 al 31 de octubre) e Interlagos en Brasil (5 al 7 de noviembre), descartando la inclusión de un Gran Premio en Argentina para esta edición.
Lista completa de carreras
- 12-14 de marzo: Gran Premio de Baréin (Sakhir) (Esprint)
- 19-21 de marzo: Gran Premio de Arabia Saudí (Yeda)
- 2-4 de abril: Gran Premio de Australia (Melbourne) (Esprint)
- 9-11 de abril: Gran Premio de Japón (Suzuka) (Esprint)
- 16-18 de abril: Gran Premio de China (Shanghái)
- 30 de abril-2 de mayo: Gran Premio de Miami (Miami)
- 21-23 de mayo: Gran Premio de Canadá (Montreal) (Esprint)
- 4-6 de junio: Gran Premio de Mónaco (Mónaco) (Esprint)
- 18-20 de junio: Gran Premio de Portugal (Portimao)
- 2-4 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone) (Esprint)
- 9-11 de julio: Gran Premio de Austria (Spielberg)
- 23-25 de julio: Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)
- 30 de julio-1 de agosto: Gran Premio de Hungría (Budapest)
- 3-5 de septiembre: Gran Premio de Italia (Monza) (Esprint)
- 10-12 de septiembre: Gran Premio de España (Madrid)
- 24-26 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)
- 1-3 de octubre: Gran Premio de Turquía (Estambul)
- 8-10 de octubre: Gran Premio de Singapur (Singapur)
- 22-24 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)
- 29-31 de octubre: Gran Premio de la Ciudad de México (Ciudad de México)
- 5-7 de noviembre: Gran Premio de Sao Paulo (Interlagos) (Esprint)
- 18-20 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas)
- 3-5 de diciembre: Gran Premio de Catar (Lusail)
- 10-12 de diciembre: Gran Premio de Abu Dabi (Yas Marina) (Esprint)
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