Arabia Saudita cierra un oleoducto clave y crece el riesgo de que la gasolina suba a $5 en EE.UU.

La gasolina regular promedió $4.33 por galón en Estados Unidos este martes 14 de septiembre de 2026, pero los conductores podrían enfrentar un aumento de entre 25 y 50 centavos durante las próximas semanas. Este riesgo se debe a que Arabia Saudita decidió cerrar su estratégico oleoducto Este-Oeste tras sufrir una serie de ataques con drones que provocaron la interrupción de una ruta clave para el suministro de petróleo a causa de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Como consecuencia, si el cierre se prolonga, el precio de la gasolina podría superar los $5 por galón hacia finales de año.

La operación de este ducto se había convertido en estratégica para evitar el paso por el Estrecho de Ormuz por parte del ejército iraní y que mantiene entorpecido el tránsito de una quinta parte del abasto mundial.

El oleoducto puede transportar hasta 7 millones de barriles diarios, de los cuales alrededor de 5 millones se destinaban a la exportación, equivalentes a cerca del 5% del suministro mundial, según Amin Nasser, presidente ejecutivo de Saudi Aramco.

La gasolina ya cuesta $4.32

El promedio nacional registrado por la Administración de Información Energética fue de $4.319 por galón el 14 de septiembre, un aumento de casi 16 centavos en una semana. AAA ubicó el precio alrededor de $4.31, aproximadamente $1.30 por encima del nivel previo al conflicto con Irán.

Un aumento adicional de entre 25 y 50 centavos elevaría el promedio nacional a un rango aproximado de $4.57 a $4.82. Para una familia que compra 50 galones al mes, eso representaría entre $12.50 y $25 adicionales; el efecto sería mayor en estados donde el combustible ya supera $5, como el caso de California.

Sin embargo, todavía se trata de una amenaza, no una certeza.

El cierre elimina una salida clave

Arabia Saudita anunció el viernes 11 de septiembre el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste después de múltiples ataques ocurridos el jueves 10 en las regiones de Riad y Medina. El Ministerio de Energía saudita informó que hubo personas lesionadas y que equipos técnicos comenzaron a asegurar la infraestructura y evaluar su estado.

La tubería, de unas 750 millas, conecta Abqaiq, cerca del golfo Pérsico, con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Su importancia aumentó porque permite exportar petróleo sin cruzar el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del suministro mundial de crudo.

“Las rutas alternativas como el oleoducto Este-Oeste han sido cruciales para mantener los precios bajo control”, afirmó Ramanan Krishnamoorti, profesor de ingeniería petrolera de la Universidad de Houston, a ABC News. “Veremos que los precios aumentarán después de esto”, agregó.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

El crudo rozó los $110

Como consecuencia inmediata, el petróleo Brent superó los $109 por barril el lunes antes de retroceder hacia $107, su nivel más alto desde mayo y cerca de 50% por encima de cuando comenzó la guerra. El West Texas Intermediate, referencia estadounidense, cerró la sesión del viernes anterior en $100.05.

El precio del crudo representa una parte considerable del costo de la gasolina. Aunque Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país e importa relativamente poco de Medio Oriente, el combustible se comercializa en un mercado global; por ello, una escasez externa también termina afectando a los conductores estadounidenses.

El escenario de gasolina a $5

Krishnamoorti calculó que el cierre podría añadir entre 25 y 50 centavos al galón durante las próximas semanas. Si la interrupción se prolonga durante meses, sostuvo que el promedio estadounidense podría superar los $5 por galón.

Tom Seng, profesor de finanzas energéticas de Texas Christian University, indicó que el impacto no sería inmediato porque una parte ya estaría incorporada en los precios y haría falta otra perturbación del suministro para causar un incremento mucho mayor.

“La temporada de mayor demanda ya quedó atrás”, sostuvo Seng. El consumo suele disminuir durante el otoño, lo que podría contrarrestar parte de la presión causada por la reducción de la oferta.

El daño puede durar semanas

Sin embargo, Associated Press citó a dos funcionarios regionales, que explicaron que buena parte del sistema podría permanecer fuera de servicio durante varias semanas. Arabia Saudita aún no había publicado una evaluación completa del daño ni una fecha oficial para reanudar las operaciones.

El margen se redujo este martes, cuando fuentes de la industria informaron que las cargas de petróleo en Yanbu fueron suspendidas. Arabia Saudita también comunicó a clientes europeos que algunos cargamentos previstos para finales de septiembre serían cancelados, aunque no se precisó cuánto durará la interrupción, pero si se agota la reserva, cerca de 4 millones de barriles diarios quedarían en riesgo.

Incluso una reapertura no eliminaría todo el peligro. Seng advirtió: “Si el petróleo vuelve a fluir bien, la pregunta es si los hutíes comenzarán a disparar contra los petroleros”, porque los barcos que salen de Yanbu todavía deben atravesar el mar Rojo.

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto del cierre en el oleoducto de Arabia Saudita

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Estados Unidos?

El promedio nacional de la gasolina regular fue de $4.319 por galón el 14 de septiembre de 2026, según datos publicados por la EIA.

¿La gasolina llegará con seguridad a $5 por galón?

No. El nivel superior a $5 es un escenario planteado por un especialista si el oleoducto permanece cerrado durante meses, no un precio garantizado.

¿Cuánto podría subir durante las próximas semanas?

Ramanan Krishnamoorti estimó un aumento de 25 a 50 centavos por galón debido al cierre del oleoducto.

¿Por qué afecta a Estados Unidos si produce petróleo?

El crudo se vende en un mercado mundial. Una interrupción importante reduce la oferta global y puede elevar el costo pagado también por refinerías y consumidores estadounidenses.

¿Cuándo reabrirá el oleoducto saudita?

Arabia Saudita no ha anunciado una fecha oficial. Reportes regionales indican que gran parte de la infraestructura podría quedar inactiva durante varias semanas.

Conclusión

Los próximos cinco a siete días serán decisivos: si Arabia Saudita restablece parcialmente el bombeo antes de agotar sus inventarios en Yanbu, el mercado podría moderar la prima de riesgo. Si el cierre persiste, puede haber una presión adicional sobre el petróleo, los costos de transporte y, después, los precios de alimentos y mercancías.

Para los hogares hispanos, el promedio ya supera $4.30 y varios estados rebasan los $5. Reducir recorridos innecesarios y reservar margen para combustible puede proteger el dinero familiar mientras se aclara la duración de la interrupción.

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