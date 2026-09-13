Antonelli reina en el estreno del Circuito de Madring en Fórmula 1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se adjudicó la victoria este domingo en el Gran Premio de España, la decimocuarta prueba del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera disputada en la historia del circuito semiurbano Madring, trazado en el recinto ferial de IFEMA en la capital española.

Con apenas 20 años de edad, el líder más joven en la historia de la categoría reina reforzó su posición en lo más alto del campeonato al firmar su octavo triunfo de la temporada. Antonelli cruzó la meta por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, y del británico Lando Norris (McLaren), quien completó el podio en la tercera posición tras haber iniciado la competencia desde la pole position. La cita marcó el retorno de la Fórmula Uno a Madrid después de 45 años de ausencia, tras la última prueba disputada en el circuito del Jarama en 1981.

En cuanto a los pilotos latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) cuajó una destacada actuación al finalizar en la séptima posición, sumando puntos valiosos en el trazado madrileño. Por su parte, la jornada resultó adversa para el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), quien se vio obligado a abandonar la carrera por problemas mecánicos.

La jornada también dejó decepciones entre la representación local. Mientras que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó en el decimoséptimo lugar afectado por los problemas de configuración del monoplaza, su compatriota Carlos Sainz (Williams) debió retirar su vehículo antes del banderazo final.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ocupó el cuarto puesto, seguido por el británico George Russell (Mercedes) en la quinta plaza y el neozelandés Liam Lawson (Red Bull) en la sexta. La zona de puntos la completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) en el octavo puesto, el debutante Dino Beganovic en la novena posición y el alemán Nico Hülkenberg (Audi) en el décimo lugar.

Tras este resultado, Antonelli comanda la clasificación de pilotos con 292 puntos, aumentando su ventaja a 81 unidades sobre Russell y a 91 sobre Lewis Hamilton (Ferrari), quien no pudo sumar tras abandonar la prueba.

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