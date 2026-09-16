Murió embarazada a los 30 años mientras entrenaba la exfutbolista neoyorquina de la NCAA Kayla Saager‑Beckley

Kayla Saager‑Beckley, exfutbolista de la NCAA y excapitana del equipo de la Universidad de Binghamton, murió de forma repentina a los 30 años mientras hacía ejercicio el pasado miércoles 9 de septiembre.

Las causas oficiales de la muerte no han sido reveladas. Hasta el momento solo se conoce que la neoyorquina estaba embarazada. Beckley era esposa de John Beckley, asistente del equipo de fútbol americano de Tulsa.

We are saddened to share the devastating news of the passing of former Bearcat captain Kayla Saager '19 yesterday in Tulsa.



Our deepest sympathy and prayers go out to her husband John and her entire family. pic.twitter.com/M6LXN7YJbN — Binghamton Women’s Soccer (@BinghamtonWSOC) September 10, 2026

El entrenador en jefe del Golden Hurricane, Tre Lamb, anunció la trágica noticia el lunes y explicó que Kayla “estaba haciendo ejercicio y, 10 minutos después, la encontraron inconsciente”.

“Tuvimos una muerte trágica en nuestra familia de fútbol el miércoles pasado por la mañana. Una de las esposas de nuestro entrenador, John Beckley, nuestro entrenador de linebackers externos, su esposa, Kayla, falleció repentinamente el miércoles por la mañana alrededor de las 7 a. m.”, detalló.

.@TulsaFootball head coach @CoachTreLamb9 opened his weekly press conference this afternoon by taking a moment to remember Kayla, the wife of outside linebackers coach John Beckley. Kayla passed away suddenly on Wednesday. The team will honor her with a helmet sticker. #ReignCane pic.twitter.com/NvCQCHxO2y — Scott Pfeil (@scottpfeil) September 14, 2026

Tras conocerse su fallecimiento, la Universidad de Binghamton, con la que brilló en su carrera futbolística en la NCAA, lamentó su repentina partida.

“El equipo de fútbol femenino de Binghamton está profundamente entristecido. Kayla era una delantera peligrosa y dinámica, con un don innato para marcar goles, y sus aportaciones ayudaron a elevar la competitividad y el prestigio de nuestro programa”, señalaron en un comunicado.

“Estaba embarazada de su hija, Sawyer. Ha sido un momento difícil para nuestro equipo técnico. Anoche celebramos un acto en su memoria. “Solo pedimos que, por favor, reces por las familias Saager y Beckley”, indicaron.

Kayla estaba embarazada de su hija, Sawyer. Trabajaba en Tulsa en el área de captación y reclutamiento de futbolistas, mientras su esposo era entrenador de linebackers externos del programa.

Saager‑Beckley nació en Nueva York y cerró su carrera universitaria en Binghamton tras pasar por NC State y West Virginia. En 2017 marcó 11 goles y sumó 29 puntos, cifras que impulsaron al equipo a un récord de 11‑4‑4 y al título compartido de la temporada regular de America East.

Fue elegida ‘Delantera del Año de la America East’ y seleccionada para el primer equipo de la ‘All-ECAC’, un reconocimiento deportivo otorgado por la ‘Eastern College Athletic Conference’, que reconoce a los mejores atletas universitarios de la temporada en Estados Unidos.

Un año después repitió los 11 goles y volvió a ser seleccionada en los equipos de conferencia y región. Tras graduarse en sociología, jugó profesionalmente en la República Checa.

Luego se dedicó a la formación de entrenadores y trabajó cuatro años en la Universidad de Troy, donde obtuvo una maestría en salud y educación física. Tulsa anunció que la honrarán con una pegatina en los cascos del equipo.



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