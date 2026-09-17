Exlanzador de Toronto Blue Jays que debutó ante Yankees murió repentinamente a los 45 años

El exlanzador de los Toronto Blue Jays Brian Wolfe murió repentinamente a los 45 años, según informó su esposa Rachell en redes sociales. El expitcher que tuvo su debut en la MLB ante New York Yankees y jugó tres temporadas en las Grandes Ligas con Blue Jays antes de continuar su carrera durante nueve años en Japón.

Wolfe falleció el pasado martes 15 de septiembre. La noticia se conoció a través de un mensaje publicado por su esposa, Rachell Wolfe, en Facebook.

“Siento mucho escribir esto, pero después de una batalla realmente difícil y tortuosa, Brian Wolfe falleció temprano, esta misma mañana”; se lee en el escrito publicado por Rachell.

Hasta ahora no se ha revelado la causa exacta de la muerte. Tras conocerse el fallecimiento, los Toronto Blue Jays expresaron sus condolencias en redes sociales.

“Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del exjugador de los Blue Jays, Brian Wolfe. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en estos momentos difíciles”, escribió el equipo de Toronto, junto a una fotografía del exjugador.

We are saddened to learn of the passing of former Blue Jay, Brian Wolfe.



Our thoughts are with his loved ones during this difficult time ? pic.twitter.com/q7jeeu91tz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 16, 2026

¿Quién fue Brian Wolfe?

Wolfe nació en Fullerton, California. Fue seleccionado en la sexta ronda del Draft de la MLB de 1999 desde Servite High School. Los Minnesota Twins lo eligieron y pasó seis años lanzando en el sistema de ligas menores de los Twins y llegó a Triple-A.

Fue liberado en mayo de 2005 y terminó esa temporada en el sistema de los Milwaukee Brewers. En enero de 2006, Milwaukee cambió a Wolfe a Toronto a cambio de Corey Koskie.

En el sistema de los Blue Jays, el derecho fue promovido rápidamente a través de las menores. Tras varios años de tumbos por franquicias, debutó en las Grandes Ligas en 2007.

Hizo su debut en las Grandes Ligas en mayo de 2007, en un juego contra los New York Yankees. Esa temporada, Wolfe hizo 38 apariciones en la MLB con el bullpen de Toronto y registró una efectividad de 2.98.

En total, Wolfe hizo 72 apariciones en las Grandes Ligas en tres temporadas. Tuvo marca de 5-5 con efectividad de 3.81.

Después de su etapa en MLB, Wolfe decidió continuar su carrera en Japón. Jugó para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, los Fukuoka SoftBank Hawks y los Saitama Seibu Lions.

Durante su paso por los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, fue compañero de Shohei Ohtani. Con los Fukuoka SoftBank Hawks ganó dos veces la Serie de Japón, en 2014 y 2015.



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