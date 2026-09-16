Aaron Judge sale del juego vs. Twins por molestias en su pierna

Aaron Judge recién estaba de regreso con los Yankees de Nueva York y ahora están nuevamente preocupados luego de que salió por una rigidez en la parte inferior de su pierna derecha.

Judge, quien no jugó el martes como día libre después de haber jugado seis partidos seguidos, se ponchó en cada uno de sus dos primeros turnos al bate contra el abridor de los Twins, Zebby Matthews, el miércoles.

El capitán de los Yankees de Nueva York hizo una mueca de dolor durante uno de sus swings. Heliot Ramos entró por el jardinero en la derrota de los Yankees 5-4 ante los Twins de Minnesota.

Desde que Aaron Judge regresó al equipo apenas ha conectado cuatro hits en 23 turnos al bate con un promedio por debajo de .200 y solo un cuadrangular.

Judge describes that he started feeling the lower right leg tightness in the first inning and decided to come out in the 6th to avoid costing the team. pic.twitter.com/OgHmiCjkVD — YES Network (@YESNetwork) September 16, 2026

Aaron Judge afirma que evitará pasar por una resonancia

Judge habló con los medios de comunicación después de la derrota ante los Twins y afirmó que la molestia es normal.

“Todavía estamos en la fase de puesta en marcha, así que habrá pequeños problemas como este que surgirán.”

“Probablemente no”, fue la respuesta de Judge sobre si se hará más pruebas para determinar si hay una lesión más grave en su pierna, algo que puede tomarse como positivo.

Los Yankees ahora viajarán a Arizona para enfrentarse en tres juegos consecutivos a los Diamondbacks en el Chase Field.

Luego de esta serie de visitante, los Yankees enfrentarán una de los enfrentamientos más importantes en el cierre de 2026.

Los Bombarderos del Bronx jugarán en el Yankee Stadium para cuatro juegos consecutivos ante los Rays de Tampa Bay, un duelo que puede definir quien se lleva el banderín de la División Este de la Liga Americana.

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