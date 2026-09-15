Pelotero de Pittsburgh Pirates Oneil Cruz habría pagado $66,000 dólares a familias de víctimas para evitar prisión preventiva tras accidente mortal

El pelotero de los Pittsburgh Pirates, Oneil Cruz, habría pagado $66,000 dólares a las familias de tres víctimas para evitar prisión preventiva en República Dominicana, tras un accidente mortal ocurrido en 2020, según un reporte de ProPublica.

El informe señala que la camioneta de Cruz chocó por detrás a una motocicleta en la que viajaban tres personas que murieron tras el impacto.

En ese momento, las autoridades dijeron que Cruz “había consumido bebidas alcohólicas antes del accidente”. Por esta razón, la fiscalía pidió prisión preventiva.

Según ProPublica, el jugador recurrió a la figura informal de un “fixer”, un intermediario identificado como Santo Caraballo y que supuestamente era un “prestamista” que financia a prospectos a cambio de un porcentaje de sus ganancias futuras.

Sept. 21, 2020: Pittsburgh Pirates prospect Oneil Cruz is involved in a car crash in the Dominican Republic that kills three people.



This is how Cruz avoided prosecution ? with the help of a local fixer who would go on to become a Red Sox legend’s business partner. THREAD: pic.twitter.com/SAzXdixuGj — ProPublica (@propublica) September 10, 2026

Caraballo habría entregado unos $66,000 dólares a las familias para que retiraran las acciones legales.

Las familias firmaron documentos retirando toda acción legal. Con eso, la fiscalía quedó sin apoyo para sostener la prisión preventiva.

El abogado de Cruz, Amauris Vásquez Disla, calificó el hecho como “una tragedia profunda para todas las partes involucradas y para las familias de las víctimas”.

También afirmó que el tribunal “emitió una orden de archivo basada en los hallazgos, una decisión legalmente vinculante que resolvió el caso conforme a la ley”.

Los Pittsburgh Pirates dijeron en un comunicado que “abordaron este asunto hace más de seis años con base en la información disponible y el resultado del proceso legal”.

Cruz no recibió sanciones de MLB por su presunta implicación en el accidente. De momento, no se conoce si con este nuevo reporte se abrirá la puerta a una investigación.

A sus 27 años, Cruz vive una de sus mejores temporadas en la MLB. Actualmente, promedia un bateo de .277, suma 18 jonrones y lidera a Pittsburgh en bases robadas.

Oneil Cruz nació en Nagua, República Dominicana, en 1998. Creció como muchos peloteros de su país, jugando para ligas locales.

Los Angeles Dodgers lo firmaron como prospecto internacional en 2015. Cruz jugó en ligas menores hasta que en 2017, Los Angeles Dodgers lo cambiaron a los Pittsburgh Pirates.

En 2021 debutó en Grandes Ligas y al año siguiente se terminó de establecer. Cruz sufrió una fractura en la pierna izquierda en 2023. Estuvo fuera toda la temporada.

Regresó en 2024 y en las últimas dos temporadas, 2025 y 2026, se convirtió en una pieza fundamental de los Pirates.



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