KFC te da gratis una cubeta de pollo: ¿cómo funciona la promoción?

KFC lanzó una promoción que permite obtener gratis una cubeta con 10 piezas de sus Double Crispy Hot Wings. Sin embargo, el regalo no se entrega automáticamente: los clientes deben pertenecer al programa KFC Rewards, realizar una compra mínima y cumplir con otras condiciones.

La oferta estará disponible hasta el 21 de septiembre de 2026 y puede solicitarse únicamente a través de la aplicación de KFC o del sitio KFC.com, de acuerdo con información publicada por Sporked.

¿Qué incluye la cubeta gratis de KFC?

La promoción incluye una cubeta con 10 Double Crispy Hot Wings, además de dos salsas pequeñas para acompañarlas.

KFC describe estas alitas como piezas empanizadas a mano dos veces para conseguir una cobertura especialmente crujiente antes de servirse calientes.

Al presentar el producto, la compañía resumió esa característica con la frase: “Alitas picantes tan buenas que las empanizamos a mano dos veces”.

Aunque se promociona como una cubeta gratis, los consumidores necesitan realizar una compra para poder desbloquear la recompensa.

Debes gastar al menos $15 para obtenerla

Para aprovechar la promoción es necesario estar inscrito en KFC Rewards y hacer un pedido elegible de por lo menos $15 mediante la aplicación de KFC o KFC.com.

El monto mínimo debe corresponder exclusivamente a los alimentos que califican dentro del pedido.

Los impuestos, propinas y otros cargos adicionales no cuentan para alcanzar los $15 requeridos.

Por ejemplo, si los productos suman menos de $15 y el total supera esa cantidad únicamente después de agregar impuestos o tarifas, el pedido no cumple con la condición establecida para recibir la cubeta.

Además, la promoción solamente está disponible en restaurantes KFC participantes, no puede combinarse con otras ofertas y existe un límite de una promoción por cuenta.

La promoción termina el 21 de septiembre

Los clientes interesados tienen pocos días para aprovechar la oferta, ya que permanecerá vigente solamente hasta el 21 de septiembre de 2026 en establecimientos participantes.

Para reclamarla, deberán tener activa una cuenta de KFC Rewards y efectuar el pedido de al menos $15 antes de impuestos, propinas y cargos.

Registrarse en KFC Rewards es gratuito.

El programa también permite acumular puntos mediante compras elegibles y posteriormente utilizarlos para obtener diferentes recompensas de comida en KFC.

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