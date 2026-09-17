Mauricio Pochettino presenta convocatoria de EE.UU. sin Pulisic y con varias sorpresas

Mauricio Pochettino inició oficialmente el nuevo ciclo de la Selección de Estados Unidos rumbo al próximo Mundial con una convocatoria cargada de sorpresas sin Christian Pulisic, mientras que la joya de 16 años, Cavan Sullivan, recibió su primer llamado a la absoluta.

Pochettino integró a 13 futbolistas sin experiencia previa en el equipo mayor, marcando un cambio radical en la filosofía del equipo norteamericano.

El motivo detrás de la ausencia de Christian Pulisic

Pulisic, la máxima figura del fútbol estadounidense, arrastra una inactividad prolongada tras sufrir una microfractura en la tibia y el peroné derechos en los octavos de final del reciente Mundial ante Bélgica.

Aunque ya reapareció con el conjunto italiano, el DT prefirió no dar explicaciones detalladas sobre su descarte, argumentando que este nuevo proceso requiere evaluar distintas alternativas sin justificar cada nombre ausente.

Tampoco ingresaron en la lista habituales como Folarin Balogun (por molestias físicas), Weston McKennie, Tim Weah ni Matt Turner. Solo 13 futbolistas de la última cita mundialista se mantienen en el grupo.

A new cycle commences. ??



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

Cavan Sullivan: la perla de 16 años que ilusiona a EE. UU.

La gran novedad de la lista es Cavan Sullivan. El joven atacante del Philadelphia Union —cuyo traspaso al Manchester City ya está pactado para cuando cumpla la mayoría de edad— podría convertirse en el debutante más joven del USMNT en dos décadas, rozando el récord que impuso Freddy Adu en 2006.

Sullivan lidera una camada de 12 juveniles que buscan hacer su debut absoluto, donde destacan talentos como Adri Mehmeti (17 años), Mathis Albert (17 años), Peyton Miller (18 años) y el guardameta del Lyngby, Diego Kochen (20 años).

Lista completa de convocados de Estados Unidos

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC), Diego Kochen (Lyngby), Brian Schwake (Nashville SC).

Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC), Diego Kochen (Lyngby), Brian Schwake (Nashville SC). Defensas: George Campbell (West Bromwich), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic), Frankie Westfield (Philadelphia Union).

George Campbell (West Bromwich), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Peyton Miller (New England Revolution), Neil Pierre (Philadelphia Union), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Auston Trusty (Celtic), Frankie Westfield (Philadelphia Union). Centrocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (NY Red Bulls), Yunus Musah (AC Milan), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Zavier Gozo (Crystal Palace), Adri Mehmeti (NY Red Bulls), Yunus Musah (AC Milan), Brooklyn Raines (New England Revolution), Gio Reyna (Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen). Delanteros: Cole Campbell (SV Elversberg), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (NY Red Bulls), Ricardo Pepi (PSV), Cavan Sullivan (Philadelphia Union).

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