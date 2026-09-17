El CD Eldense pasa a manos de Leo Messi tras salida oficial de la presidenta Carolina Holguín

La hasta ahora presidenta del Club Deportivo Eldense Carolina Holguín emitió este jueves un comunicado oficial tras confirmarse que no ejercerá más como máxima dirigente del club que milita en LaLiga Hypermotion. En la misiva, la directiva colombiana dio por hecha la venta del paquete accionarial de la entidad al astro argentino Lionel Messi.

“Lo dejo en las mejores manos”, afirmó Holguín, pidiendo expresamente al campeón del mundo que cuide y respete el arraigo del club en la comunidad valenciana. “El Eldense comienza una nueva etapa de la mano de Lionel Messi, para mí, la mayor leyenda viva del fútbol mundial. Para mí, poder entregarle hoy el testigo de este club es un orgullo enorme y sobre todo me da la tranquilidad de que lo dejo en las mejores manos”, añadió la empresaria en un comunicado compartido en las redes oficiales del club.

? COMUNICADO OFICIAL

El #CDEldense informa de que Carolina Holguín Tafur ha finalizado su etapa como presidente del Club Deportivo Eldense.



Bajo su liderazgo, la institución ha vivido un ciclo histórico caracterizado por la consecución de tres ascensos en una misma temporada,? pic.twitter.com/p1vFagIcYA — CD Eldense (@CD_Eldense) September 17, 2026

Aprovechando la coincidencia del traspaso con el 105.º aniversario de la fundación de la entidad, Holguín recordó que se trata de una institución “con más de cien años de historia, con una ciudad detrás que lo vive, lo sufre y lo ama”, por lo que dirigió una petición personal al futbolista rosarino: “Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda. Estoy segura de que lo que viene puede ser extraordinario”. Asimismo, pidió a la “familia azulgrana” que reciba al argentino permitiendo que “desde el primer día sienta lo que significa el Deportivo Eldense”.

Holguín repasó su etapa al frente del club tras adquirir las acciones a Pascual Pérez, destacando su objetivo de “sumar, aportar valor y construir un proyecto sólido, capaz de mirar al futuro con ambición porque ‘la meta es el cielo'”.

La exdirigente destacó los logros deportivos alcanzados bajo su mando, incluidos los ascensos del primer equipo a Segunda División, del filial y del conjunto femenino. Además, dedicó unas palabras a la oposición que enfrentó durante su mandato: “A mis detractores también tengo algo que decirles. Sus dudas y sus críticas, lejos de detenerme, me hicieron trabajar con más fuerzas que nunca”.

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