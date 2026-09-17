Mbappé tras cubrir la camiseta de apoyo a Ceuta en LaLiga: “No quiero priorizar una forma de sufrimiento sobre otra”

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ofreció declaraciones este miércoles para aclarar la polémica generada luego de que, junto a sus compañeros Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, cubriera parcialmente el mensaje impreso en una camiseta con la frase “Todos somos de Ceuta”, exhibida durante la previa del partido de LaLiga EA Sports frente al Elche.

En entrevista concedida al diario AS, el atacante francés de 27 años explicó los motivos humanitarios detrás de su postura. “Quiero explicar esto claramente para que la gente lo entienda. Fue una decisión de los clubes llevar la camiseta y los jugadores teníamos que llevarla. Me solidarizo plenamente con Ceuta y todas las víctimas, pero también quería reconocer y mostrar mi apoyo a todos los migrantes que han perdido la vida y a quienes se enfrentan a condiciones difíciles. Soy humano y no quiero priorizar una forma de sufrimiento sobre otra”, argumentó el internacional galo.

La iniciativa, coordinada entre LaLiga, el Elche CF y el Real Madrid a partir del impulso de un grupo empresarial local, buscaba visibilizar la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma española. Sin embargo, antes del inicio del encuentro que concluyó con victoria merengue por 3-2, los tres futbolistas optaron por subir la prenda a la altura del pecho, dejando el lema parcialmente oculto y desencadenando reacciones en medios de comunicación y plataformas digitales.

La controversia social en torno a las campañas institucionales por la crisis en Ceuta también afectó a otros compromisos de la jornada liguera. En el duelo entre el Real Betis y el Villarreal, el internacional marroquí Abde Ezzalzouli lució la misma prenda conmemorativa, lo que le valió señalamientos por parte de sectores de la afición de su país natal. Ante ello, el extremo bético publicó un mensaje aclarando que el gesto no respondía a fines políticos ni pretendía mostrar desdén hacia el pueblo marroquí.

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