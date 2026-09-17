Messi llegó a 100 goles con Inter Miami y un nuevo título en la Campeones Cup

Lionel Messi guió al Inter Miami a un nuevo título tras derrotar 2-0 al Cruz Azul en la Campeones Cup y además llegó a los 100 goles anotados con el club.

Messi, quien también aportó una asistencia para Casemiro en el 2-0, llegó a los 100 goles en tres años luego de llegar proveniente del Paris Saint Germain en 2023.

Cruz Azul fue precisamente su primera víctima en su debut y ahora vale para el cuarto título desde que llegó a Miami.

El mediocentro brasileño Casemiro selló el triunfo a falta de 10 minutos cuando remató a la red un saque de esquina lanzado por el argentino.

La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.

Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Kily González dijo que Messi lo haría campeón

El nuevo entrenador del Inter Miami, Cristian ‘Kily’ González, aseguró este miércoles que Lionel Messi le dijo que le iba a ayudar a conquistar la Campeones Cup en su debut como técnico de ‘Las Garzas’, y “lo cumplió” con un gol y una asistencia.

“Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Defensivamente estuvimos muy bien. No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, dijo González en la conferencia de prensa posterior al partido que ganaron por 2-0 a Cruz Azul.

La victoria de este miércoles pone fin a una racha de tres partidos seguidos sin ganar y brinda una alegría para un equipo llamado a dominar el continente, pero que estaba cerca de sufrir un año en blanco tras caer en la Copa de Campeones de la Concacaf y en la Leagues Cup.

Por lo que González destacó que supone un “envión anímico” para la plantilla, que actualmente ocupa la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS, a 9 puntos del líder.

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