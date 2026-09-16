Kylian Mbappé rompe el silencio tras la polémica de la camiseta de Ceuta

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, rompió el silencio y reveló el motivo del porqué no se puso la camiseta de apoyo a Ceuta como la mayoría de sus compañeros, por tener un recuerdo para “todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras”.

Mbappé se puso a medias la camiseta de apoyo a Ceuta con el lema “Todos somos caballas” igual que Vinicius y Konaté. Pero solo hasta el pecho, sin que se pudiera leer el mensaje. Sin embargo, el delantero expresó su apoyo a los ceutíes en declaraciones al diario As.

“Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano”, comenzó el francés.

“Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, añadió Mbappé, que dijo que fue una “decisión del club” el vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla”, reconoció.

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?? Mbappé se explica en exclusiva a AS sobre la decisión de no mostrar por completo la camiseta de apoyo a Ceuta frente al Elche



“No quería priorizar sufrimientos” pic.twitter.com/kLYXZg7mbP — Diario AS (@diarioas) September 16, 2026

Mbappé admite que no fue fácil protestar en contra

El goleador del Real Madrid expresó que la posición “no fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos”.

“Pero quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque al final soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido”, concluyó.

El delantero francés marcó un gol y dio la asistencia para la anotación de Carlos Espí en la victoria 3-2 del Real Madrid sobre el Elche este martes en LaLiga.

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