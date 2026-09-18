Caos de seguridad: filtran el teléfono de Meghan Markle en un grupo escolar de WhatsApp

El número privado de Meghan Markle terminó en manos de la prensa después de que uno de los padres del colegio de Archie compartiera una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp. El episodio ocurrió apenas días después del inicio de clases y terminó convirtiéndose en un nuevo problema para los duques de Sussex, que decidieron sacar a sus hijos del centro.

Según informó el diario británico The Sun el 16 de septiembre, Meghan había utilizado su teléfono personal para incorporarse al chat destinado a las familias de la clase de su hijo mayor. La institución había pedido a los padres mantener la máxima discreción debido a la presencia de los hijos de Harry y Meghan.

Sin embargo, uno de los progenitores habría compartido una imagen de la conversación, dejando expuesto el número de la duquesa. El intercambio, que inicialmente parecía un recibimiento cordial a una nueva integrante de la comunidad escolar, terminó provocando preocupación por la privacidad y las condiciones de seguridad de la familia.

El mensaje que terminó expuesto

La captura mostraba cómo algunas madres daban la bienvenida a Meghan antes de que Archie comenzara las clases. Una de ellas escribió: “Bienvenida, Meghan, cuyo pequeño Archie empieza mañana”, mientras otra añadió: “¡Bienvenida!”.

La duquesa respondió: “¡Hola, mamás! Gracias por la cálida bienvenida (emoji de corazón). Estoy muy feliz de ser parte de esta comunidad xx”.

The Sun se refirió al episodio como el Meg Leak Drama, un juego de palabras para describir la filtración que puso nuevamente el foco sobre la privacidad de los Sussex.

El incidente adquirió mayor relevancia porque Harry y Meghan habían regresado al Reino Unido con la intención de establecer una vida más tranquila para sus hijos. La exposición del contacto privado, sin embargo, generó nuevas inquietudes sobre la protección de Archie y Lilibet.

El tráfico también complicó la seguridad

Según la revista HOLA!, la decisión no estuvo relacionada con cuestiones académicas, sino con las dificultades para garantizar un desplazamiento seguro.

La congestión del tráfico en la zona habría impedido que el vehículo de los Sussex pudiera contar con un escolta adecuada durante los recorridos diarios. Una fuente citada por The Sun explicó el problema de esta manera: “No podemos permitirnos que el quinto, sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono se queden atrapados en un coche”.

Ante esta situación, los duques retiraron a Archie y Lilibet del primer centro y los matricularon el 14 de septiembre en otro colegio privado, ubicado en una zona con mejores condiciones de acceso.

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