Príncipe Harry acusa a autoridades británicas de ignorar una amenaza terrorista en su contra

El príncipe Harry, hijo del rey británico Carlos III, acusó a las autoridades del Reino Unido de ignorar una amenaza terrorista contra su persona mientras vivía en Estados Unidos con su familia, según informó este domingo ‘The Sunday Times’.

El mencionado medio de comunicación dominical publicó esta información cuatro días después de que los duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, regresaran a Reino Unido para establecerse por un tiempo con sus dos hijos después de la controvertida decisión de la pareja de romper relaciones y renunciar a sus obligaciones como miembros de la Casa Real británica en 2020.

Desde que se produjo la ruptura con la familia real, el príncipe Harry ha mantenido una prolongada batalla legal con el Ministerio del Interior en relación con las medidas de seguridad para él y su familia durante sus estancias en el Reino Unido, a raíz de la modificación de su nivel de protección tras dejar de desempeñar funciones oficiales como miembro de la realeza.

Según The Sunday Times, este mes Harry envió una carta a la ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, para pedirle que asumiera personalmente la responsabilidad de determinar si su familia debe recibir protección policial.

En esa carta, Harry acusó directamente al presidente del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec, en inglés) de no haber transmitido a su equipo de seguridad ni a las autoridades estadounidenses información sobre una amenaza de Al Qaeda en 2023.

Las decisiones sobre la protección de seguridad de figuras públicas importantes, incluidos miembros de la familia real, son tomadas por el llamado Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec, en inglés), que incluye a Interior, la Policía Metropolitana y la Casa Real, y que asesora a un presidente independiente.

El duque de Sussex insiste en que el Reino Unido debe pagar por su seguridad y la de su familia cuando está en suelo británico. El hijo de la fallecida princesa Diana asegura que esta petición se basa en que contribuyó al país cuando sirvió en su día, como miembro del Ejército británico, en Afganistán.

Aunque los duques de Sussex han indicado que seguirán siendo miembros no trabajadores de la familia real, el hijo menor del monarca seguirá reclamando medidas de seguridad para su entorno, por lo que la ciudadanía se pregunta quién asumirá su coste.

Si la factura por la seguridad del príncipe Harry y su familia es pagada por contribuyentes británicos, el costo se estima en $5 millones de libras o $6.8 millones de dólares, según el tabloide Daily Express.

El primer ministro británico, Andy Burnham, no ha querido pronunciarse sobre la seguridad de los duques de Sussex en el Reino Unido y se ha limitado a decir que se trata de una cuestión privada.

“Bueno, se trata de un asunto privado. Es una cuestión que concierne a Enrique y Meghan, y les deseamos lo mejor en los pasos que están dando”, dijo el líder laborista el pasado 20 de agosto.

Con información de EFE.

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