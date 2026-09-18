Cristiano Ronaldo incluido en la convocatoria de Portugal en fecha FIFA
Cristiano Ronaldo seguirá con la selección en el comienzo de la UEFA Nations League que será ante Gales
Jorge Jesus presentó su primera lista de convocados con la selección de Portugal que incluye a Cristiano Ronaldo, quien seguirá con los lusitanos en el inicio de la UEFA Nations League.
Ronaldo, quien afirmó que había jugado su último Mundial en 2026, seguirá con la selección y será parte también del camino a la Eurocopa 2028, torneo en el que llegaría con 43 años.
El nuevo entrenador llega tras Roberto Martínez, quien no pudo llevar a Portugal más allá de los octavos de final en el Mundial 2026 cuando cayó ante España por 1-0.
Jorge Jesus viene de trabajar con Cristiano Ronaldo al estar juntos en el Al Nassr de Arabia Saudí y ya había avisado de que lo podía convocar a la selección portuguesa.
“Si rinde bien, juega. Si no rinde bien, no juega. Así trato a todos”, dijo Jesús, antes de añadir una salvedad.
«Ahora bien, ¿tiene Cris un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente», dijo. «Tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada, absolutamente nada, pero es diferente a los demás».
Portugal debutará en la Liga de Naciones recibiendo a Gales el 24 de septiembre. Tres días después jugará contra Noruega como visitante y luego en Dinamarca el 1 de octubre, antes de recibir a Noruega el 4 de octubre.
Convocatoria de Portugal para la Nations League
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