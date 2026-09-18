Cristiano Ronaldo incluido en la convocatoria de Portugal en fecha FIFA

Jorge Jesus presentó su primera lista de convocados con la selección de Portugal que incluye a Cristiano Ronaldo, quien seguirá con los lusitanos en el inicio de la UEFA Nations League.

Ronaldo, quien afirmó que había jugado su último Mundial en 2026, seguirá con la selección y será parte también del camino a la Eurocopa 2028, torneo en el que llegaría con 43 años.

El nuevo entrenador llega tras Roberto Martínez, quien no pudo llevar a Portugal más allá de los octavos de final en el Mundial 2026 cuando cayó ante España por 1-0.

Jorge Jesus viene de trabajar con Cristiano Ronaldo al estar juntos en el Al Nassr de Arabia Saudí y ya había avisado de que lo podía convocar a la selección portuguesa.

“Si rinde bien, juega. Si no rinde bien, no juega. Así trato a todos”, dijo Jesús, antes de añadir una salvedad.

«Ahora bien, ¿tiene Cris un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente», dijo. «Tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada, absolutamente nada, pero es diferente a los demás».

Portugal debutará en la Liga de Naciones recibiendo a Gales el 24 de septiembre. Tres días después jugará contra Noruega como visitante y luego en Dinamarca el 1 de octubre, antes de recibir a Noruega el 4 de octubre.

Convocatoria de Portugal para la Nations League

Convocados de Portugal UEFA Nations League Posición Jugador Club Porteros Diogo Costa Porto Rui Silva Sporting Samuel Soares Benfica Defensas Gonçalo Inácio Sporting João Cancelo Barcelona Diogo Dalot Manchester United Nuno Tavares Lazio Nuno Mendes Paris Saint-Germain Renato Veiga Villarreal Rúben Dias Manchester City Tomás Araújo Benfica Centrocampistas Bruno Fernandes Manchester United João Palhinha Benfica João Neves Paris Saint-Germain Rúben Neves Al Hilal Vitinha Paris Saint-Germain Bernardo Silva Real Madrid Delanteros Cristiano Ronaldo Al Nassr Fábio Silva Borussia Dortmund Francisco Trincão Al Ahli Francisco Conceição Juventus Gonçalo Ramos AC Milan João Félix Al Nassr Pedro Neto Chelsea Rafael Leão Galatasaray

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