Cristiano Ronaldo incluido en la convocatoria de Portugal en fecha FIFA

Cristiano Ronaldo seguirá con la selección en el comienzo de la UEFA Nations League que será ante Gales

FILE - Portugal's Cristiano Ronaldo waves following the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell, file)

Cristiano Ronaldo seguirá jugando con Portugal. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Jorge Jesus presentó su primera lista de convocados con la selección de Portugal que incluye a Cristiano Ronaldo, quien seguirá con los lusitanos en el inicio de la UEFA Nations League.

Ronaldo, quien afirmó que había jugado su último Mundial en 2026, seguirá con la selección y será parte también del camino a la Eurocopa 2028, torneo en el que llegaría con 43 años.

El nuevo entrenador llega tras Roberto Martínez, quien no pudo llevar a Portugal más allá de los octavos de final en el Mundial 2026 cuando cayó ante España por 1-0.

Jorge Jesus viene de trabajar con Cristiano Ronaldo al estar juntos en el Al Nassr de Arabia Saudí y ya había avisado de que lo podía convocar a la selección portuguesa.

“Si rinde bien, juega. Si no rinde bien, no juega. Así trato a todos”, dijo Jesús, antes de añadir una salvedad.

«Ahora bien, ¿tiene Cris un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente», dijo. «Tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada, absolutamente nada, pero es diferente a los demás».

Portugal debutará en la Liga de Naciones recibiendo a Gales el 24 de septiembre. Tres días después jugará contra Noruega como visitante y luego en Dinamarca el 1 de octubre, antes de recibir a Noruega el 4 de octubre.

Convocatoria de Portugal para la Nations League

Convocados de Portugal

UEFA Nations League
Posición Jugador Club
Porteros Diogo Costa Porto
Rui Silva Sporting
Samuel Soares Benfica
Defensas Gonçalo Inácio Sporting
João Cancelo Barcelona
Diogo Dalot Manchester United
Nuno Tavares Lazio
Nuno Mendes Paris Saint-Germain
Renato Veiga Villarreal
Rúben Dias Manchester City
Tomás Araújo Benfica
Centrocampistas Bruno Fernandes Manchester United
João Palhinha Benfica
João Neves Paris Saint-Germain
Rúben Neves Al Hilal
Vitinha Paris Saint-Germain
Bernardo Silva Real Madrid
Delanteros Cristiano Ronaldo Al Nassr
Fábio Silva Borussia Dortmund
Francisco Trincão Al Ahli
Francisco Conceição Juventus
Gonçalo Ramos AC Milan
João Félix Al Nassr
Pedro Neto Chelsea
Rafael Leão Galatasaray

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