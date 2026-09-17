Rafa Márquez presentó primera lista de convocados con México para fecha FIFA

Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana, dando inicio a una nueva etapa al frente del Tricolor con una lista de jugadores que tendrá actividad durante la próxima Fecha FIFA.

El exdefensor mexicano asumió el reto de darle continuidad al trabajo realizado por Javier Aguirre y, al mismo tiempo, comenzar a perfilar el equipo que buscará llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo de 2030.

Entre los nombres que continúan en el equipo aparecen Raúl ‘Tala’ Rangel y Gilberto Mora, quienes tuvieron participación durante el Mundial de 2026.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. ????



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. ??



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La primera convocatoria de Rafa Márquez con México

La lista inicial incluye a Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla como porteros.

En defensa fueron considerados Johan Vásquez, César Montes, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

El mediocampo estará integrado por Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García y Gilberto Mora.

Para el ataque, Márquez llamó a Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame.

Además, cinco futbolistas se incorporarán a la concentración en New Jersey: Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante.

La convocatoria también destaca por algunas ausencias. Uno de los nombres que quedó fuera es Edson Álvarez. El mediocampista del West Ham no fue incluido en esta primera lista, pese a que Márquez había expresado anteriormente su respaldo hacia el futbolista.

México tendrá cuatro partidos en el inicio del proceso

El nuevo ciclo de Rafa Márquez con la Selección Mexicana tendrá cuatro compromisos. El Tricolor enfrentará primero a Colombia en Baltimore y posteriormente se medirá con Perú en Nueva Jersey.

Después, México viajará a Phoenix, Arizona, para enfrentarse a Estados Unidos, antes de cerrar esta serie de encuentros contra Chile en Los Ángeles.

Estos partidos serán parte de la preparación para la Nations League de Concacaf, prevista para noviembre y que definirá a las selecciones que avanzarán al Final Four del próximo año.

Márquez comenzará esta etapa acompañado por Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado, quienes formarán parte de su cuerpo técnico y aportarán experiencia al nuevo proyecto de la Selección Mexicana.

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