El exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, David Beckham, respaldó públicamente la candidatura de Lionel Messi para adjudicarse el noveno Balón de Oro de su carrera, considerando su brillante desempeño internacional como el argumento determinante por encima del delantero inglés Harry Kane.

En declaraciones ofrecidas a Apple TV tras la conquista de la Campeones Cup por parte del Inter Miami, el directivo británico enfatizó las actuaciones de la ‘Pulga’ con la selección argentina durante el verano.

“Creo que cuando lo ves hacer cosas como las de esta noche, cuando ves la Copa del Mundo que ha tenido, no es casualidad que se le considere de nuevo para el Balón de Oro”, señaló el exfutbolista de 115 internacionalidades con Inglaterra. “No es casualidad, porque probablemente fue el mejor jugador del torneo. Tuvo un año increíble la temporada pasada”, concluyó.

A pesar de que el atacante del Bayern Múnich se mantiene como el favorito en las casas de apuestas tras registrar una temporada de 73 goles en 61 compromisos entre club y selección, Beckham optó por priorizar el impacto del astro rosarino en el escenario internacional antes que apoyar a su compatriota.

A sus 39 años de edad, Messi registró ocho anotaciones durante el certamen estival con la Albiceleste, además de liderar al Inter Miami en la consecución de su primer título de la MLS Cup el año pasado y la reciente obtención del trofeo interligas frente al fútbol mexicano.

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