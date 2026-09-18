Josh Allen estrenó nuevo estadio de Buffalo Bills con noche de 5 touchdowns

Josh Allen estrenó por lo grande el nuevo estadio de los Buffalo Bills con victoria 41-30 sobre los Detroit Lions y una noche de cinco touchdowns.

El quarterback de los Buffalo Bills lanzó tres pases de touchdowns y también anotó dos más por la vía terrestre en el primer partido de la temporada regular en las instalaciones de $2,100 millones de dólares.

“Me di cuenta de lo increíble que es lo que hago. Mi trabajo es el mejor del mundo”, dijo Allen. “Es todo lo que siempre quise: ser el quarterback de una franquicia de la NFL. Soy muy afortunado de haber terminado en Buffalo”.

Allen es el quarterback con más anotaciones de touchdowns terrestres en la historia de la NFL y con sus dos TD de este jueves, subió al puesto 19 de todos los tiempos con más touchdowns terrestres anotados con 83, de acuerdo a Stathead Football.

Allen completó 20 de 31 pases para 248 yardas y sumó 69 yardas por tierra. James Cook corrió para 134 yardas y sentenció el partido con una anotación de una yarda a falta de 2:50 para el final.

Josh Allen is introduced for the first time at Highmark Stadium ?



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Buffalo Bills se estrenó en casa por todo lo alto

Allen fue el autor, en el primer cuarto, del primer ‘touchdown’ de la historia del Highmark Stadium, un ‘tush push’ en el que la ofensiva de los Bills lo empujó hasta la zona de anotación.

“Es un sitio fantástico. Esperamos estar aquí durante mucho tiempo. Espero que los aficionados lo hayan disfrutado. Ahora tenemos que encontrar la manera de conseguir otra victoria la semana que viene”, dijo Allen al final el partido.

Los Bills (2-0) han ganado sus dos partidos, mientras que Detroit (1-1) suma su primer tropiezo de la temporada.

El Highmark Stadium, con un costo superior a los $2,100 millones de dólares, tiene capacidad para 60,108 espectadores, unos 10,000 menos que el anterior estadio de los Bills, pero está diseñado para hacer frente a las duras condiciones del invierno de Buffalo.

Cuenta con el mayor sistema de deshielo de nieve de un estadio del mundo, con un césped natural equipado con calefacción subterránea para evitar que se congele.

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