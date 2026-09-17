Estadunidense Ben Shelton se retira de la Laver Cup 2026

Ben Shelton, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, se retiró de la Copa Laver y será reemplazado por Brandon Nakashima, 16to del ranking, en el Equipo Mundo, anunciaron los organizadores el jueves.

No se dio ninguna razón para el retiro de Shelton, pero está previsto que dispute la Copa Davis con Estados Unidos en la República Checa a partir del viernes, menos de una semana después de perder ante Alexander Zverev en la final del Abierto de Estados Unidos.

Shelton ascendió al puesto número 4 del ranking, el mejor de su carrera, tras alcanzar su primera final de un Grand Slam.

La ausencia de Shelton, finalista del reciente US Open, supone un serio contratiempo para el equipo del Mundo, que capitanea Andre Agassi, que completará el equipo del Mundo junto a Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo.

Team World roster update.



World no. 16 Brandon Nakashima will join Team World in London, replacing American Ben Shelton.



Nakashima will make his Laver Cup debut after a strong hard court season on his way to a career high ATP ranking ?#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/GYZ1xa8qqq — Laver Cup (@LaverCup) September 17, 2026

Nakashima debutará en Laver Cup

Nakashima llega a la Laver Cup después de una temporada 2026 en la que ha logrado entrar en el Top-20 del ranking y llegar a la final en el Masters 1.000 de Montreal y a semifinales en el Masters 1.000 de Cincinnati.

En declaraciones recogidas por la organización de la Laver Cup, el propio Nakashima manifestaba así su ilusión por participar en el torneo.

“Estoy feliz por debutar en la Laver Cup en Londres. Es un torneo con el que siempre he soñado jugar, y no puedo esperar para formar parte del equipo del Mundo y competir con estos chicos y jugar para Andre Agassi y Patrick McEnroe. Estoy ansioso por ir al O2 y hacer todo lo posible para ayudar al equipo”, dijo Nakashima.

El Equipo Europa de Yannick Noah cuenta con Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud.

La Copa Laver, que está inspirada en la Copa Ryder, está programada en el O2 Arena de Londres del 25 al 27 de septiembre.

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The Laver Cup London rosters are set. See Team Europe, captained by Yannick Noah, take on Andre Agassi’s Team World at The O2, September 25?27. Tickets available now!#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/UcOVTeZn2d — Laver Cup (@LaverCup) September 17, 2026

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