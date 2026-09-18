Lamine Yamal: “Será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel”

Lamine Yamal es uno de los grandes referentes del fútbol mundial y está confiado en que ahora y en el futuro cercano será uno de los mejores del mundo, incluso creyendo que pocos están a su nivel.

“Hay una cosa que tengo buena: he pasado procesos de maduración muy rápido. A los jugadores jóvenes, aunque tengan mucho talento, les cuesta adaptarse a la élite. Me pone feliz saber que de aquí a cuatro años seré muchísimo mejor. Creo que será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel”, expone el internacional español.

La estrella del Barcelona estuvo en una entrevista con Jorge Valdano en el programa ‘Universo Valdano’ donde habló de varios aspectos y aseguró que sigue con mucha ambición.

“Cien por cien, amor al fútbol y ambición. La gente duda más de mí por la segunda. Piensan que porque haya ganado un Mundial, una Eurocopa y una Liga no quiero ganar tres Mundiales y cinco ‘Champions’. Pero yo lo digo: el día que gané el Mundial ya quería ganar otro más. Después de ganar tres Ligas, quiero ganar seis”, afirma.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



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Lamine Yamal y su autocrítica por el Mundial

Lamine Yamal expresó que, aunque ganó el Mundial 2026 con España, sabe que pudo haber dado más y tener un mejor rendimiento luego de anotar un gol en 8 partidos.

“No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión”, explica.

“Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más”, añade.

El mediocampista español será uno de los grandes candidatos al Balón de Oro en el que lo peleará con otras estrellas como Harry Kane, Kylian Mbappé, entre otros.

“Hay momentos en los que yo he notado que he dado espectáculo y, a lo mejor, no he metido gol, pero me voy contento a la cama”, afirma.

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