Miss Universe dejaría fuera a seis países de su 75ª edición tras disputa interna de la organización

El Miss Universo anunció que las representantes de seis países asiáticos no podrán participar en el certamen debido a una disputa relacionada con los derechos para operar la marca.

A través de un comunicado difundido en sus cuentas de Instagram, la organización Miss Universo explicó que las delegadas de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos no serán elegibles para participar en la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico el 24 de noviembre de este año.

La organización explicó que esta decisión se debe a un contrato “ilegítimo” que involucra al tailandés Nawat Itsaragrisil, dueño del certamen Miss Grand International (MGI).

El Miss Universo acusó a Nawat, que maneja la franquicia de Miss Universo en Tailandia, de difundir información falsa sobre la organización luego de que el empresario afirmó que Puerto Rico acordó un pago de $8,7 millones por albergar el concurso a través de una cuenta bancaria disputada entre los propietarios del concurso.

La organización aseguró que la divulgación de esta información por parte de Nawat “representa un acto deliberado de interferencia y agresión reputacional” y atenderá la situación “a través de todas las vías legales disponibles”.

“Las entidades a través de las cuales se formalizaron dichos acuerdos no han suscrito ningún contrato de licencia de franquicia, ni ningún instrumento legal de licencia, con JKN Universe LLC —titular legal de los derechos de licencia de la marca Miss Universe®—, ni estaban autorizadas para otorgar, sublicenciar o conferir de otro modo tales derechos”, dijo la organización en el comunicado.

Los certámenes nacionales de los seis países asiáticos afectados fueron o están siendo organizados por Nawat, presuntamente nombrado el 31 de julio director ejecutivo de Miss Universo Oriental, sin que la parte occidental de la marca haya reconocido hasta ahora esta designación.

La organización Miss Universo se divide en dos entidades iguales desde enero de 2024 y tiene una disputa en curso entre sus propietarios: Legacy Holding (que sería Miss Universo Occidental), del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú; y JKN Global Group, de la tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip (autodefinida como Miss Universo Oriental).

Raúl Rocha Cantú fue declarado prófugo de la justicia mexicana y acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Jakrajutatip también se encuentra prófuga de la justicia tailandesa y es acusada de delitos financieros.

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