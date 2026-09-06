Miss Universe 2026: Tailandia podría quedar fuera del certamen tras una disputa interna

Tailandia se enfrenta a la inesperada posibilidad de quedar fuera del certamen Miss Universo 2026. A menos de dos semanas de que Tharina Botes fuera coronada Miss Universo Tailandia 2026, la participación del país en la próxima edición del certamen internacional quedó en suspenso.

La 75.ª edición de Miss Universo está prevista para celebrarse en Puerto Rico en noviembre, donde Botes tenía previsto representar a Tailandia. Sin embargo, un comunicado difundido el 4 de septiembre por MU West, una de las facciones que forman parte de la estructura de la Organización Miss Universo, confirmó que la participación tailandesa se encuentra actualmente bajo evaluación.

Es importante precisar que, hasta el 4 de septiembre, Tailandia no ha anunciado su retiro de Miss Universo 2026 ni ha sido oficialmente descalificada. La situación permanece abierta y la decisión definitiva todavía no ha sido comunicada.

Una disputa que escala dentro de Miss Universo

La incertidumbre está relacionada con un conflicto que involucra a Nawat Itsaragrisil, ejecutivo vinculado a la organización de Miss Universo Tailandia, y a la directiva internacional del concurso.

MU West indicó en un comunicado que Nawat y otros integrantes de su equipo no pudieron participar en la reunión pública de directores nacionales celebrada el pasado 2 de septiembre,, en la que más de 100 países estuvieron presentes. Sin embargo, la delegación tailandesa fue la única a la que se le negó el acceso.

MU West aseguró que esta decisión se debió a “circunstancias y conductas recientes”. Entre los argumentos mencionados por esa facción aparecen supuestos ataques personales contra la organización y sus dirigentes, los cuales fueron descritos como infundados.

A partir de este episodio, MU West informó que está analizando si Tailandia podrá participar en el concurso que conmemorará el 75.º aniversario de Miss Universo.

La organización también indicó que se reserva sus derechos en relación con el caso y que podría adoptar las medidas que considere correspondientes, tomando en cuenta las obligaciones y condiciones establecidas en los acuerdos contractuales.

MU East cuestiona el comunicado

Sin embargo, la crisis interna se intensificó cuando MU East publicó su propia declaración en la que cuestionó que el MU West tuviera facultades para emitir un pronunciamiento en representación de toda la Organización Miss Universo.

De acuerdo con MU East, la estructura actual funciona mediante una asociación en partes iguales entre MU East y MU West, por lo que, desde su perspectiva, ninguna de las dos facciones tendría autoridad unilateral para presentar sus decisiones o declaraciones como la posición oficial de toda la organización.

En ese sentido, MU East sostuvo que cualquier comunicado emitido exclusivamente por MU West debería ser entendido como la postura de esa facción y no necesariamente como una determinación conjunta de Miss Universo.

La segunda organización también cuestionó la forma en que fueron abordadas las diferencias con Nawat y su equipo. Según su postura, los conflictos relacionados con la administración y la estructura corporativa deberían resolverse mediante los mecanismos legales y de gobernanza correspondientes, en lugar de convertirse en enfrentamientos públicos.

Por ahora, el futuro de Tharina Botes en Miss Universo 2026 permanece en incertidumbre. La modelo obtuvo la corona nacional recientemente y se preparaba para asumir la representación de Tailandia en uno de los escenarios más importantes de los concursos de belleza internacionales.

Hasta entonces, la participación de Tailandia en Miss Universo 2026 continúa en terreno incierto, mientras las dos facciones de la organización mantienen posiciones diferentes sobre quién tiene la autoridad para tomar decisiones en este caso.

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