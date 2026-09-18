Roban $50 mil en medicinas de farmacias de Nueva York

La Policía de Nueva York busca a 4 personas que estarían detrás de una serie de robos a farmacias cometidos durante el verano y que dejaron pérdidas cercanas a los $50,000 dólares en medicamentos, además de miles de dólares en efectivo y daños materiales.

De acuerdo con Gothamist, los sospechosos atacaron 8 negocios en 3 diferentes jornadas delictivas, desplazándose por distintos puntos de la ciudad. Sus objetivos estuvieron en vecindarios de Queens, Brooklyn y El Bronx, donde presuntamente aprovecharon las primeras horas de la madrugada para intentar forzar las entradas de los establecimientos.

La investigación apunta a un grupo que habría seguido un patrón relativamente definido: llegar entre las 4 y 5 de la mañana, intentar cortar o romper los accesos de las farmacias y llevarse principalmente medicamentos. En algunos casos, los delincuentes también buscaron dinero en efectivo.

Un solo día: 3 farmacias y más de $35,000 en medicinas

Uno de los episodios más importantes ocurrió el 6 de julio, cuando los sospechosos presuntamente irrumpieron en 3 farmacias de Queens. En esa jornada, según las autoridades, consiguieron apoderarse de más de $35,000 en medicamentos y aproximadamente $8,000 en efectivo.

La secuencia continuó al día siguiente, esta vez en Brooklyn. Los investigadores señalan que el grupo llegó a Rite Script Pharmacy, ubicada en Avenue U, pero no consiguió cortar el candado de la reja frontal.

Lejos de abandonar la zona, los sospechosos habrían cambiado de objetivo. Se dirigieron entonces a Your Neighborhood Pharmacy, cerca del muelle de Canarsie, donde sí consiguieron entrar.

En ese establecimiento, de acuerdo con el NYPD, sustrajeron más de $28,000 en medicamentos. El robo también provocó daños materiales estimados en más de $10,000, una cifra que refleja la fuerza empleada para acceder al negocio.

El modus operandi descrito por la policía sugiere que los sospechosos no necesariamente tenían asegurado el acceso a cada farmacia. Cuando un método no funcionaba, buscaban otro establecimiento cercano o continuaban hacia un nuevo punto.

Volvieron a intentarlo en septiembre

El episodio más reciente ocurrió el 5 de septiembre, cuando el grupo habría retomado la actividad en El Bronx y Queens.

La primera parada fue Livewell Pharmacy, en el vecindario de Pelham Gardens. Los sospechosos intentaron entrar al establecimiento, pero no lograron completar el robo.

Posteriormente, se trasladaron a Queens y fijaron como objetivo MainPoint Pharmacy, en Flushing. Allí también intentaron ingresar sin éxito, según las autoridades.

La tercera tentativa de esa madrugada terminó de manera diferente. En OK Pharmacy, también en Flushing, los delincuentes consiguieron entrar y se llevaron más de $4,000 en medicamentos, además de dinero que estaba guardado en una caja fuerte.

El hecho de que algunos intentos hayan fracasado y otros culminaran con la sustracción de medicamentos y efectivo forma parte de la evidencia que ahora analiza la policía para establecer si las ocho escenas están relacionadas con el mismo grupo.

Los vehículos y la ropa de los sospechosos

El NYPD indicó que en varias de las escenas los presuntos responsables fueron vistos utilizando una camioneta Porsche gris o una SUV BMW. La información sobre los vehículos podría convertirse en una de las pistas para identificar a los integrantes del grupo.

Las autoridades también difundieron fotografías y videos obtenidos durante las investigaciones. En las imágenes, los sospechosos aparecen utilizando sudaderas de colores claros con capuchas, que cubren buena parte de sus rostros.

La policía no ha especificado si se trata de 4 hombres, 4 mujeres o un grupo integrado por personas de ambos sexos. Tampoco se han dado a conocer públicamente sus nombres o edades.

Hasta ahora, no se reportaron personas heridas durante ninguno de los robos o intentos de robo relacionados con esta investigación.

Por ahora, la investigación permanece abierta y el NYPD busca determinar quiénes son las personas que aparecen en las imágenes, así como establecer con precisión su participación en cada uno de los incidentes.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que reconozca a alguno de los sospechosos, los vehículos utilizados o tenga información que pueda ayudar a reconstruir sus movimientos que se comunique con Crime Stoppers.

Las pistas pueden proporcionarse de manera confidencial a través de la línea 1-800-577-TIPS (8477). Para recibir atención en español, está disponible el número 1-888-57-PISTA (74782). También se pueden enviar informaciones a través del sitio web de Crime Stoppers del NYPD o mediante la cuenta @NYPDTips en X.

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