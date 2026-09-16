Shakira visita su “ciudad” en Madrid antes del inicio de su residencia: “Nunca ha estado tan feliz”

La cantante colombiana Shakira se prepara para dar inicio a su residencia en Madrid con la que cerrará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La estrella latina Shakira visitó y ensayó en Macondo Park, la ‘ciudad’ que creó al sur de Madrid para que acoja la histórica residencia.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, aseguró que Shakira ha estado muy emocionada por esta serie de conciertos y ha estado atenta a cada detalle.

“Yo creo que nunca la he visto tan emocionada ni tan feliz. Se ha ido de aquí esta mañana mirando cada detalle, cada sitio y preocupándose de que esto vaya a sonar como nunca”, afirmó Pino Sagliocco, durante la visita de la prensa a las instalaciones, según reseñó EFE.

La residencia de Shakira comenzará el 18 de septiembre y ofrecerá un total de 12 conciertos hasta el 11 de octubre.

El Estadio Shakira se levantó dentro del Iberdrola Music de Villaverde, el recinto donde cada año se celebran festivales como el Mad Cool. Este estadio fue construido en tiempo récord por el mismo equipo de arquitectura que firmó la residencia de Adele en Alemania en 2024.

El estadio tendrá capacidad para más de 50,000 espectadores por noche; en total, 600,000 personas. Además de 30 hectáreas que forman una “ciudad efímera” inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez: Macondo Park abrirá sus puertas desde las 12.00 hasta las 00.00 horas durante las jornadas de concierto.

“Me consta que fueron muy amigos, que incluso han colaborado en el pasado y creo que la idea del Macondo Park representa un poquito ese espacio de libertad, de convivencia”, dijo Sagliocco ante un club de lectura que propondrá libros como ‘Cien años de soledad’ o ‘El amor en los tiempos del cólera’, del autor colombiano, pero también ‘Una niña buena’ de Elísabet Benavent o ‘Mujeres que corren con lobos’, de Clarissa Pinkola Estés.

Poco antes de dar inicio a su residencia, la cantante publicó un mensaje expresó lo emocionada que se siente por regresar a España.

“¡Estoy muy emocionada de volver a España! Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista”, dijo en sus redes sociales.

Durante más de una década, Shakira vivió en Barcelona junto a su expareja Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, la relación terminó en 2022 de manera polémica y la cantante decidió mudarse a Miami con sus hijos. “En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor!”, dijo.

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