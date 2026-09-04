Maluma y Beyoncé estrenan “Cuerpo (Tumbao)” con un “sample” de Celia Cruz

Maluma tiene una nueva razón para estar orgulloso y esta vez ocurrió con una de las mayores estrellas de la música mundial. El colombiano se unió a Beyoncé en “Cuerpo (Tumbao)”, un tema bilingüe que incorpora un “sample” de “La negra tiene tumbao”, uno de los clásicos de Celia Cruz.

El lanzamiento llegó este viernes 4 de septiembre como parte de la edición deluxe de “B’Day”, segundo álbum de estudio de Beyoncé, que celebra su vigésimo aniversario y coincide con el cumpleaños número 45 de la artista.

Maluma no ocultó su emoción y acompañó el estreno con una fotografía en la que aparece mirando la pantalla de su teléfono, con la boca abierta y gesto de incredulidad mientras escucha el tema: “CUERPO (TUMBAO) ft @beyonce. Out Now 🔥”.

La presencia de Celia Cruz no es un detalle menor. De acuerdo con el comunicado del proyecto, Beyoncé eligió el “sample” porque siempre ha “admirado el orgullo de Cruz por su cultura africana; su negativa a ceder ante el racismo, el colorismo y la definición estrecha de belleza. En un momento en que la sociedad quería que ella se sintiera amargada y derrotada, ella reclamó audazmente su negritud. El sample encajaba perfectamente para una canción que impulsa la fuerza y la confianza, tanto en la pista de baile como en la vida”.

La producción estuvo a cargo de Beyoncé, Edgar Barrera y CASTA, con Ali “Ali Ali” Alvarez como coproductor.

Dos artistas con antecedentes de grandes alianzas

El encuentro entre Maluma y Beyoncé suma otro nombre de peso a las colaboraciones internacionales del colombiano, quien anteriormente trabajó con Jason Derulo en “Colors”, Madonna en “Medellín”, The Weeknd en “Hawái (Remix)”, Jennifer Lopez en “Lonely” y “Pa ti”, y Black Eyed Peas en “Feel the Beat”.

Beyoncé, por su parte, ya había explorado distintos sonidos de la música latina junto a Shakira en “Beautiful Liar”, Alejandro Fernández en “Amor gitano” y J Balvin y Willy William en el remix de “Mi Gente”.

La nueva edición de “B’Day” también incluye un dueto póstumo con Selena Quintanilla, “Irreemplazable (Como La Flor)”, y la participación del puertorriqueño Voltio en un remix de “Get Me Bodied” producido por Timbaland.

El sueño de Maluma ya tiene otro rumbo

La alianza llega después de que Maluma explicara a “All Access” de Univision que sus prioridades respecto a trabajar con artistas estadounidenses cambiaron. El cantante, cuyo último álbum “Loco X Volver” se estrenó el 15 de mayo, recordó que antes estaba “súper obsesionado” con conseguir esas colaboraciones: “Estaba persiguiendo, digámosle, el sueño americano”.

Su mirada ahora está puesta en otro lugar: “Ahora no. Es el sueño colombiano, es el sueño mío, es el sueño de mi tierra”.

Próximamente, el artista formará parte de la Semana Billboard de la Música Latina 2026, que regresará a Miami Beach del 19 al 22 de octubre.

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