Trump veta el acceso de CNN, MSNOW y Politico a la Casa Blanca y amenaza con extender la medida a otros medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MSNOW, así como al diario digital Politico, a los que acusó de difundir “noticias falsas” durante su cobertura de la Presidencia.

Trump hizo el anuncio a través de Truth Social, donde cuestionó que los medios puedan publicar información que supuestamente no corresponde con la realidad.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió.

El mandatario no precisó cuáles coberturas motivaron la decisión. En otro mensaje, afirmó que la prohibición contra CNN, MSNOW y Politico responde a lo que calificó como una cobertura reiterada de “noticias falsas” y advirtió que otros medios podrían enfrentar próximamente una medida similar.

La decisión generó sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde periodistas de los tres medios afectados se encontraban trabajando este viernes.

Nueva disputa con la prensa

El anuncio se suma a una serie de enfrentamientos entre Trump y organizaciones de medios desde el comienzo de su segundo mandato.

Al inicio de la actual administración, la Casa Blanca restringió el acceso de periodistas de Associated Press (AP) a determinados actos presidenciales, después de que la agencia mantuviera el uso de “golfo de México” en lugar de “golfo de América”, como había ordenado Trump.

El presidente estadounidense ha mantenido durante años una relación conflictiva con diversos medios de comunicación. En distintas ocasiones ha acusado a periodistas y organizaciones de prensa de publicar información falsa y también ha protagonizado enfrentamientos públicos con reporteros.

Trump, además, ha emprendido acciones legales contra medios de comunicación, incluidas demandas por grandes sumas de dinero. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han cuestionado estas acciones y las han presentado como parte de una presión sobre el ejercicio periodístico.

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